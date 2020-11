“Un posto al sole”, le anticipazioni: Marina ha l’acqua alla gola

27 Novembre 2020 | 14:38 di Gabriella Persiano

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Lara (Chiara Conti) portano a termine con successo il piano contro Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti): Men’kov è andato in bancarotta e non potrà pagare lo yacht di extra lusso che i Cantieri hanno costruito per lui con enormi investimenti. I due, disperati, chiamano la Martinelli (Chiara Conti), la portavoce dell’uomo d’affari russo, per chiedere spiegazioni. La ragazza, al telefono, fa la parte dell’innocente e dell’ignara, fingendosi addirittura dispiaciuta per l’accaduto, mentre in realtà sta guardando Roberto con soddisfazione. Lui, infatti, pur sapendo della bancarotta del magnate, ha anticipato i soldi di Men’kov per avviare i lavori e la Giordano e Rosato ci sono cascati. Mentre Roberto e Lara festeggeranno la vittoria anche con momenti di grande passione, Marina è duramente provata da questa batosta. Oltre tutto, gli operai dei Cantieri, non pagati, si mettono in sciopero e tutta l’impresa adesso rischia di fallire. Riuscirà la Giordano a risolvere questa complicata situazione?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 23 al 27 novembre)

Rossella, con l’aiuto di Patrizio, aiuta Clara a partorire in casa. Guido tenta di aiutare Cotugno, ma il rimedio potrebbe essere peggiore del male. Michele indispettisce una frangia di esaltati estremisti con la trasmissione sull’inclusione delle minoranze. Niko, dopo aver affrontato Susanna intimandole di lasciarlo in pace, reagisce male anche sul lavoro, facendo preoccupare i familiari che lo vedono fuori controllo. Fabrizio è convinto di essersi liberato di Roberto, ma lui e Lara si preparano a sferrare l’ultimo attacco.

Le anticipazioni dal 30 novembre al 4 dicembre

● Franco riceve la notizia che sua madre deve operarsi al cuore e decide di partire per la Nuova Zelanda con Angela.

● Alberto intuisce che Barbara ha delle mire su di lui.

● Rossella, in crisi per essere stata accusata da Ilaria di essere una raccomandata, cerca un confronto con Ornella, ma a starle vicino è ancora una volta Patrizio.

● Cinzia scopre in Cotugno delle inaspettate doti da grande amatore.

● Niko, sempre più in crisi, fatica a gestire anche il suo rapporto con Jimmy.