“Un posto al sole”, le anticipazioni: matrimonio & scaramanzia

25 Luglio 2020 | 10:20 di Gabriella Persiano

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"



Mariella (Antonella Prisco) è molto agitata per le imminenti nozze con Guido (Germano Bellavia): ha brutti presentimenti e fa continui scongiuri contro la malasorte. Così agitata, dunque, la futura sposa prepara il borsone per andare a passare la notte prima del matrimonio dal suo amico Cerruti (Cosimo Alberti): lei e lo sposo non devono vedersi! Guido la prende un po’ in giro, mentre cerca di sbirciare nel porta abiti dove è riposto il vestito da sposa. Mariella lo ferma appena in tempo: non si deve fare, porta male! Guido, innamorato com’è, cede a tutti i riti scaramantici e la saluta riempiendola di baci. Il giorno dopo, mentre è nel salone di Bice (Lara Sansone) per l’acconciatura da sposa, Mariella ha una sgradevole sorpresa: arriva Cinzia (Veronica Mazza)! La ex di Guido si complimenta con la bellissima sposa, che, di nascosto, fa un gesto scaramantico perché è certa della scarsa sincerità della donna. In effetti Cinzia ha un piano per vendicarsi di Bice, che l’aveva smascherata quando aveva trasformato la casa di Guido in B&B, e nello stesso tempo per gettare la futura sposa nel panico.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 24 luglio)

Patrizio è affascinato da Clara. Filippo cerca di dare un po’ di serenità alla piccola Irene, ma inizia ad avere problemi sul lavoro col padre Roberto. Viola, sempre più in crisi con Nicotera, riceve una toccante dimostrazione d’amore da parte della sua famiglia nel giorno del suo compleanno. Marina, dispiaciuta per gli attriti tra Roberto e Filippo, tenta di fare un accordo con Ferri sulla società di chartering. Senza chiedere nulla a Guido, Mariella invita al matrimonio la turbolenta Dolly, sorella di Assunta: le tensioni non tarderanno ad arrivare.

Le anticipazioni dal 27 al 31 luglio

● Susanna, lavorando a contatto con Nicotera per il caso Tregara, si sente attratta dal magistrato, ma cerca di reprimere i propri sentimenti.

● Silvia, sotto pressione per vari motivi, ha un contrasto con Rossella e inizia a porsi molte domande sul rapporto con la figlia.

● Roberto, che Fabrizio non vuole ai Cantieri, ha un acceso confronto con Marina: non mancheranno i colpi di scena.

● Alberto inizia a cercare il punto debole di Nicotera per sferrare un duro colpo.

● Giulia si appassiona a programmi televisivi di discutibile livello.