“Un posto al sole”, le anticipazioni: Micaela preoccupa Samuel

Gabriella Persiano







Settimana “corta” per Un posto al sole: giovedì 11 luglio vedremo due puntate (dalle 20.20), perché venerdì la soap non andrà in onda. L’eccentrica Micaela (Gina Amarante) mostra soddisfatta a Nunzio (Vladimir) e Samuel (Samuele Cavallo) alcuni grafici. I due non capiscono a cosa si riferiscano e lei, con aria di sufficienza, dice che si tratta dell’engagement della pagina social del Caffè Vulcano: negli ultimi giorni è cresciuto in maniera spropositata. Ma cosa vuol dire? La Cirillo spiega che c’è stato un aumento di “coinvolgimento” degli utenti della pagina, e tutto grazie a lei e ai video che ha postato. «Che video?» chiedono Nunzio e Samuel, temendo la risposta. Sono immagini di loro due che battibeccano mentre cucinano! Piccirillo è contrariato, perché la sua ragazza lo “preoccupa”. Infatti quando si ritrova da solo con Cammarota, si sfoga raccontando dei giochi di ruolo a sfondo erotico che Micaela lo costringe a fare. All’inizio gli piacevano, dice, ma adesso è già stufo: purtroppo non sa come dirlo… Nunzio lo incoraggia a credere di più in se stesso e a non farsi sottomettere dalla Cirillo: in fondo lei è talmente imprevedibile che potrebbe non disdegnare una presa di posizione risoluta da parte di Samuel!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 1° al 5 luglio)

Luca è disperato: l’Alzheimer danneggia sempre di più il suo lavoro… Roberto tenta di superare l’ossessione per Tommaso. Micaela medita rappresaglie contro Serena e cerca l’aiuto di Manuela; lei però non vuole saperne ed è stranita dalla “regressione” che sembra vivere la gemella. Rosa scopre di essersi fatta dei nemici nel suo quartiere. Jimmy non ha occhi che per Mina, la bella nipotina di Valeria, ma zia e nipote non sembrano raccontarla giusta. Mariella potrebbe sapere in modo traumatico dell’infatuazione di Guido per Claudia.

Le anticipazioni dall’8 all’11 luglio