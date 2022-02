“Un posto al sole”, le anticipazioni: Micaela rivuole Jimmy con sé

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 28 febbraio al 4 marzo su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Micaela (Gina Amarante) mostra a Serena (Miriam Candurro) i curiosi regalini che ha portato per le sue nipotine: due giubbotti borchiati! Serena la guarda basita… Filippo (Michelangelo Tommaso) invece trova un pretesto per uscire di casa: per lui è un posto troppo affollato e caotico dopo l’arrivo inaspettato delle gemelle Cirillo! Prima di uscire, però, sussurra alla moglie di indagare sul perché del loro arrivo, su quanto staranno e, soprattutto, su dove alloggeranno. La Cirillo, invece, sceglie di ricordare alla sorella che nello stesso palazzo vive Jimmy, suo figlio, il quale, forse, sarebbe felice di rivedere la mamma… La presenza di Micaela e Manuela (sempre Gina Amarante), insomma, ha già sconvolto chi le ha incrociate. Ed è solo l’inizio. Niko (Luca Turco), ignaro della sorpresa, all’entrata del Palazzo incontra la ex Manuela e i due si ritrovano subito complici e affiatati, almeno finché Poggi non “torna in sé” e capisce con chi ha a che fare! A casa trova Jimmy (Gennaro De Simone) eccitato per l’arrivo di mamma Micaela e per la chitarra elettrica appena ricevuta in regalo! Le gemelle, però, non hanno ancora rivelato perché siano arrivate a Napoli così all’improvviso. Micaela, alla prima occasione, chiederà al figlio di andare a vivere con lei a Berlino, una richiesta legata a un segreto che la ragazza continua a tenersi per sé…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 21 al 25 febbraio)

Le gemelle Cirillo sono tornate: è una sorpresa “agrodolce”. Franco parla con l’ex di Katia e si ritrova perplesso. Raffaele apprende che le cose tra Renato e Giuditta, dopo la sbronza, non sono andate come dice lei. Rossella si appoggia a Riccardo per superare il dolore e il senso di inadeguatezza provati con Corrado, ma Virginia può rovinare la loro serenità di coppia. Ferri continua a manipolare Chiara per ottenere il controllo del Gruppo Petrone; intanto lei cerca di riavvicinarsi a Nunzio. Mariella nasconde una cosa a Giulio.

Le anticipazioni dal 28 febbraio al 4 marzo