“Un posto al sole”, le anticipazioni: Michele si fa un esame di coscienza

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 23 al 27 ottobre su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 19.50)







Michele (Alberto Rossi) si sente pressato da Filippo (Michelangelo Tommaso) che, come direttore editoriale della radio, vuole dargli alcuni suggerimenti. Secondo Filippo, Michele appesantisce troppo la trasmissione: non è solo una questione di temi troppo impegnativi, ma anche di toni e di un linguaggio che non piacciono al pubblico. Nei commenti sui social Saviani è visto come un giornalista saccente e radical chic. Sartori avrebbe anche glissato sulle critiche degli ascoltatori, non sempre attendibili: la preoccupazione è esplosa quando sono iniziate le lamentele degli sponsor. Michele prima è fermo sulle sue posizioni, poi inizia a mettersi in discussione: forse è davvero pesante, borioso e snob… Tra una riflessione e l’altra, il giornalista si ritrova al Caffè Vulcano a sfogarsi con Silvia (Luisa Amatucci). Lei, però, va controcorrente e lo rincuora. Se vuole un consiglio, gli dice, non dovrebbe lasciarsi influenzare dalle critiche: lui è un professionista che sa fare il suo lavoro e deve continuare a farlo come meglio crede. Michele si sente al contempo spiazzato e gratificato dalle parole della Graziani. Ora dovrà decidere quale strada percorrere.

Roberto e Martina sono perplessi per la richiesta di Lara di poter rivedere Tommy. Roberto teme che lei possa togliergli il piccolo, Marina pare disposta a tutto pur di chiudere la questione. Guido e Mariella parlano con Bice del modo in cui tratta il figlio Gerry, ma la sua reazione è inaspettata e si ritrovano Gerry in casa come “terzo incomodo”: solo l’arrivo di Speranza scioglie la situazione. Tra il lavoro e Diane, Nunzio vive freneticamente… E ora si aggiunge pure Rossella, che vuole parlare del menu per il matrimonio.

