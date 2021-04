“Un posto al sole”, le anticipazioni: Michele si sta proprio lasciando andare

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 al 30 aprile su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Lasciata la radio, Michele (Alberto Rossi) è sempre in casa, davanti al computer: è difficile trovare un nuovo lavoro… Silvia (Luisa Amatucci) lo spinge a mandare molti curricula, ma il giornalista è molto selettivo. La moglie (con cui è tornata la serenità, ma non certo l’intimità di una volta) nota anche che Michele si trascura e si sta isolando, ma quando lo fa notare riceve una risposta brusca. Quando però è Guido (Germano Bellavia) che gli dice le stesse cose, Michele intuisce che lui e Silvia si sono parlati, ma non reagisce male. Ascolta l’amico, anzi, e per cominciare si toglie la tuta che porta da giorni. Alla sera, dunque, di ritorno dal Caffè Vulcano, Silvia nota il cambiamento: Alberto, in jeans e maglietta, ha preparato la cena e le fa una piacevole proposta, anche per farsi perdonare. I due si preparano così a raggiungere Rossella (Giorgia Gianetiempo) a Indica e finalmente torna un po’ di serenità in casa. Saranno terminate le incomprensioni di coppia?

Visto che Niko non lo vuol fare, Renato decide di portare Jimmy a Berlino per rivedere mamma Micaela. Rossella tenta di fare un passo verso Patrizio, ma le loro strade ormai si allontanano sempre di più. Clara affronta Barbara e capisce quanto è stata ingenua con Alberto. Franco tenta di convincere Ernesto a collaborare con lui, ma un imprevisto scombina i suoi piani. Speranza, la nipote di Mariella, lascia Napoli, mentre Samuel, innamorato della ragazza, si dispera. Roberto riceve un’altra inquietante visita di Pietro Abbate.

