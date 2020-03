“Un posto al sole”, le anticipazioni: momenti di alta tensione

27 Marzo 2020 | 14:25 di Gabriella Persiano

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"



Marina (Nina Soldano) si ritrova faccia a faccia con Gabriella (Teresa Del Vecchio), la donna che accompagnava Sebastiano a portare i soldi al testimone che aveva accusato ingiustamente Arturo dell’omicidio al pastificio Rosato. Gabriella ammette di aver ricattato l’uomo e di essere stata lei ad ucciderlo, ma sostiene che è stato un incidente. E dice anche che Fabrizio (Giorgio Borghetti) non è un innocente in carcere: è un farabutto come lo era Sebastiano ed entrambi meritano la fine che hanno fatto. Marina vede che Gabriella è molto nervosa e che stringe a sé la borsetta come se da un momento all’altro dovesse tirare fuori qualche cosa, magari un’arma. E così cerca di convincerla ad andare alla Polizia e confessare… All’improvviso squilla il telefono. È Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) che ricorda alla socia l’appuntamento di lavoro per il giorno dopo. Marina dà una risposta quasi senza senso e lui capisce che c’è qualcosa che non va. Ma la telefonata innervosisce Gabriella che strappa il telefono a Marina e le punta contro una pistola!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 23 al 27 marzo)

Otello torna a Palazzo Palladini e si arrabbia quando scopre che nessuno lo ha avvertito dei lavori per l’appartamento di Patrizio e Vittorio. Filippo si scontra ancora una volta con Serena, questa volta per la scelta della babysitter di Irene. Marina è informata dall’avvocato Leone su una nuova pista che potrebbe portare a scoprire il vero assassino di Sebastiano Leone. Viola scopre che Eugenio l’ha tenuta all’oscuro dalle minacce ricevute dalla Camorra. Bianca porta a casa un cagnolino, ma Giulia non vuole tenerlo.

Le anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile

● Niko cerca di convincere il camorrista Avella a collaborare con la giustizia, per aiutare il magistrato Nicotera.

● Giulia capisce di essersi affezionata alla cagnolina portata a casa da Bianca e tenuta in terrazza.

● Leonardo, prossimo a partire per motivi di lavoro, fa una proposta sorprendente a Serena: vuole che lei vada con lui in Sicilia.

● Guido è indeciso su chi scegliere come testimone di nozze, così lo chiede a tutti i suoi amici e anche a quelli di Mariella, ma combina un pasticcio.