“Un posto al sole”, le anticipazioni: momenti di paura

15 Novembre 2019 | 14:15 di Gabriella Persiano

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"



Al Caffè Vulcano, Vittorio (Amato D’Auria) e Carla (Vittoria Schisano) stanno commentando con amarezza un brutto episodio che li ha appena coinvolti. In quel momento nel locale entra Alex (Maria Maurigi) e, come sempre, si rivolge duramente al padre (che, ricordiamo, ora ha cambiato sesso). Ma quando nota che sia Carla sia il giovane Del Bue hanno un occhio nero, cambia atteggiamento. Viene così a sapere che lei è stata vittima di un’aggressione omofoba e che anche Vittorio è stato picchiato quando ha cercato di difenderla. Vedendo la figlia scossa, Carla spera in un riavvicinamento con lei e con Mia (Ludovica Nasti). La ragazza però la blocca. La piccola è categorica: non vuole vederla! Vittorio, arrabbiato, decide che non metterà una pietra sopra l’accaduto. Vuole scuotere l’opinione pubblica parlandone alla trasmissione radiofonica di Michele (Alberto Rossi). Saviani all’inizio è perplesso, ma la convinzione del ragazzo lo spiazza. L’iniziativa del giovane Del Bue avrà effetti sorprendenti. La stessa Mia, ascoltando quel che è successo, apre uno spiraglio verso la riconciliazione.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’11 al 15 novembre)

Raffaele, sempre più preoccupato per Diego, riceve una gradita sorpresa: ritorna Viola. Aldo lascia Delia, ma la decisione ha qualche strascico. Franco, alle prese con i compiti di Bianca, scopre che la scuola elementare non è un gioco da ragazzi. Giulia è sempre più presa da Marcello. Bice decide di smascherare Cinzia. Diego esce di prigione ed è accolto con grande affetto a Palazzo Palladini, ma dovrà affrontare pesanti giudizi sui social. Marina scopre che Fabrizio cova del risentimento e teme per il loro rapporto.

Le anticipazioni dal 18 al 22 novembre

● Bianca continua ad avere problemi a scuola: Angela e Franco tentano di scoprire il motivo.

● Serena, colpita dall’inaspettata vicinanza del marito, fa un’importante proposta a Filippo.

● Roberto, dopo aver esaminato dei documenti contabili dei Cantieri, si precipita da Marina: è deciso ad affrontare Alberto.

● Patrizio aiuta Diego a riprendere in mano la sua vita.

● Aldo si prepara a tornare a casa.

● Alberto cerca di convincere Clara a concedersi a Cipriani.

● Fabrizio torna alla carica con Marina.