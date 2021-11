“Un posto al sole”, le anticipazioni: momenti di terrore all’ospedale

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 19 novembre su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Susanna (Agnese Lorenzini) vive attimi di terrore. Mattia (Andrea Pacelli), il ragazzo che l’ha aggredita e ridotta in fin di vita, è davanti a lei nella sua camera d’ospedale. La Crialesi vorrebbe urlare, ma lui le tappa la bocca. Ci tiene a dirle che non voleva farle del male, ma che purtroppo, come tutte quante le altre donne, neanche lei è riuscita ad ascoltarlo e a capirlo, ed è sicuro che lo considera una nullità, come tutto il resto del mondo. Susanna tenta di raggiungere il campanello d’allarme, ma viene bloccata da Mattia. Poco dopo, in corridoio, Ornella (Marina Giulia Cavalli) nota il ragazzo che esce furtivo dalla stanza e si precipita da Susanna. Lei sta bene, ma stava per morire di paura. Finalmente scatta l’allarme: le uscite dell’ospedale vengono bloccate, Mattia non può scappare! Braccato dalla vigilanza con l’aiuto di Riccardo (Mauro Racanati) e Rossella (Giorgia Gianetiempo), il ragazzo viene raggiunto… Ma reagisce puntandosi un bisturi alla gola e minacciando di uccidersi. La Graziani, però, trova il sangue freddo per tentare di fargli cambiare idea…

Il riassunto della scorsa settimana (dall’8 al 12 novembre)

Roberto prova a riavvicinarsi a Marina, ma la donna è impegnata ad affrontare la pesante crisi con Fabrizio. Diego è convinto che sia stato Mattia ad aggredire Susanna e ha uno scontro violento con lui. Filippo, impegnato con la neonata Elisabetta, chiede agli amici della Terrazza di occuparsi di Irene, ma la bambina non gradisce. Riccardo tira fuori il suo carattere fumantino davanti a Rossella e Ornella, e così incrina i rapporti con le due colleghe. Guido è sconvolto dai modi di Espedito, il padre di Speranza.

Le anticipazioni dal 15 al 19 novembre