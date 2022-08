“Un posto al sole”, le anticipazioni: mozzarelle molto pericolose

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 29 agosto al 2 settembre su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Peppe Romano, Antonella Prisco, Germano Bellavia e Mariasole Di Maio Gabriella Persiano







Torna "Un posto al sole" dopo la pausa estiva e la storia riparte da Speranza (Mariasole Di Maio) che, all’insaputa del padre Espedito (Antonio Conte), fa analizzare il sangue di alcune bufale del caseificio di famiglia. Come aveva intuito la ragazza, i valori sono fuori dai parametri: il bestiame potrebbe aver ingerito una sostanza tossica. Di conseguenza, spiega Speranza a Mariella (Antonella Prisco), suo padre sta mettendo in commercio prodotti potenzialmente dannosi per la salute. Con la complicità del fratello Castrese (Peppe Romano), Speranza convince il padre a raggiungerla a Napoli. Espedito arriva con un carico di mozzarelle per Guido (Germano Bellavia), ma capisce subito che qualcosa non va, visto che quell’ingordo del vigile non le tocca neanche. Speranza si fa coraggio e mostra al padre le analisi… Espedito reagisce in malo modo, poi accetta la situazione. Peccato che si rivolga a Castrese e non a Speranza per contattare un buon veterinario: il maschilismo di famiglia affligge la ragazza. Sarà Mariella a farle ritrovare l’orgoglio di aver salvato l’azienda di famiglia!

Il riassunto della scorsa settimana (dall'8 al 12 agosto)

Ferri licenzia la storica governante Silvana accusandola di aver rubato un anello; Silvana, sconvolta, pensa che sia stato un tiro mancino di Lara. Chi la sostituirà? Poggi propone a Marina di andare a vivere con lui a Palazzo. Manuela continua la sua “recita” nei panni di Micaela e Serena deve reggerle il gioco. Raffaele e Ornella sembrano ritrovare una certa serenità tra loro e con Viola ed Eugenio, ma il destino ha in serbo qualcosa di brutto. Giulia è sfinita dalla corte di mastro Peppe… ma se si sbagliasse su di lui?

Le anticipazioni dal 29 agosto al 2 settembre