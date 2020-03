“Un posto al sole”, le anticipazioni: Napoli, non ti lasceremo più!

13 Marzo 2020 | 16:36 di Gabriella Persiano

Viola (Ilenia Lazzarin) torna a Napoli col piccolo Antonio (Lino Polare), perché vuole che trascorra la Festa del papà con Eugenio (Paolo Romano). Varcato il portone di Palazzo Palladini, però, la ragazza capisce che un’idea che cullava da tempo si è fatta certezza: lei a Torino non ci torna. Che senso ha stare lontano da Napoli ora che Eugenio Nicotera è magistrato lì? Viola non tollera più la situazione che si è creata tra lei e il marito. Lui lavora sempre e per la famiglia ha troppo poco tempo. Davanti a Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) finge di stare bene, allora, ma la situazione si è fatta davvero pesante. Quando la famiglia si riunisce per il grande pranzo che Giordano ha preparato per festeggiare il ritorno di Viola, Eugenio non si ferma neanche per assaggiare le zeppole di Raffaele. Deve andare, perché l’inchiesta che segue è troppo delicata e non può concedersi pause… A questo punto Viola non riesce più a stare zitta, lo accompagna fuori e gli dice che lei rimarrà a Napoli e lui dovrà sforzarsi di essere più presente. Ma Eugenio quasi non la ascolta e se ne va.



Il riassunto della scorsa settimana (dal 9 al 13 marzo)

Fabrizio sembra ormai rassegnato a restare in carcere, ma Marina non accetta di abbandonarlo a questo destino. Guido è orgoglioso di Vittorio perché fa il giornalista d’inchiesta con Michele. Niko ha l’ingrato ruolo di mediatore nella separazione tra Serena e Filippo. Alberto riceve un’inaspettata proposta per un colloquio di lavoro, ma il suo entusiasmo si spegne presto. Vittorio è sempre più deciso a trasferirsi nel seminterrato pur di affrancarsi dal padre Guido e lo vuol fare al più presto.

Le anticipazioni dal 16 al 20 marzo

● Filippo e Serena fanno un passo decisivo: firmano le carte per la separazione consensuale. Lui ora può consolidare il rapporto con Cristiana.

● Raffaele non approva il modo in cui Vittorio e Patrizio organizzano l’uso del seminterrato: si prenderà una “vendetta”.

● Marina riceve un’informazione che potrebbe aiutare Fabrizio a dimostrare la sua innocenza.

● Alex è in difficoltà, perché Mariella vuole invitare alle sue nozze sia Rosaria che Carla. Non sapendo come comportarsi, le mette faccia a faccia. E la tensione si sgonfia.