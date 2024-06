“Un posto al sole”, le anticipazioni: Niko riesce a deludere tutti

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 14 giugno su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 20.50) Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Jimmy (Gennaro De Simone), giù di morale perché la ragazzina che gli piace non gli scrive, comunica a Niko (Luca Turco) che ha trovato il modo per non pensarci più: metterla in pausa sui social per non vedere i suoi post! Il padre si complimenta per come ha saputo reagire e approfitta del suo buonumore per comunicargli che chiederebbe a Valeria (Benedetta Valanzano) di unirsi al loro viaggio in Sicilia. Niko, infatti, pensa che il viaggio ad Agrigento lo farebbe rinunciare alla vacanza a Formentera con la Paciello. Jimmy non la prende bene. E anche Valeria storce il naso quando riceve la proposta: il bikini succinto che ha comprato non è adatto a una vacanza con figli. Perché, piuttosto, non posticipare il viaggio in Sicilia e andare in Spagna comunque? Del resto, lei ha solo una settimana libera… Niko non riesce a dirle di no. Ora però è Jimmy che, quando viene a sapere del ritardo, si innervosisce e risponde male al padre. Niko lo mette subito in castigo, ma nonna Giulia (Marina Tagliaferri) fa notare al figlio che il ragazzino non ha poi tutti i torti...

Il riassunto della scorsa settimana (dal 3 al 7 giugno)

Rossella è sempre più infastidita dalla ritrovata vicinanza tra Riccardo e Virginia. Il comportamento di Claudia allarga la frattura tra Mariella e Guido. Rosa e Manuel tornano finalmente a casa. Marina e Roberto sono preoccupati per il ritorno “in scena” di Lara, che incontra la Giordano e si mostra pentita degli “errori” commessi. Ida e Diego, invece, sperano che Lara li aiuti. Luca ha un nuovo e drammatico momento di smarrimento causato dalla malattia: questo fa crescere la perplessità e i sospetti di Ornella.

Le anticipazioni dal 10 al 14 giugno