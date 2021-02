“Un posto al sole”, le anticipazioni: non c’è pace per Guido e Mariella

19 Febbraio 2021 | 16:07 di Gabriella Persiano

Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) tornano a palazzo Palladini dopo la vacanza forzata a Ischia sperando di ritrovare la tranquillità del loro piccolo appartamento. Si sbagliano di grosso. Bice (Lara Sansone) e Sasà (Cosimo Alberti) sono ancora nella loro casa perché l’appartamento di Cerruti non è ancora agibile; la parrucchiera ha addirittura messo su un salone casalingo per le donne del Palazzo. Guido, ancora convalescente per la frattura, è avvilito. A Mariella tocca sorbirsi l’amico Sasà, preoccupato perché il fidanzato Bruno (Giovanni Caso) lo ha invitato a cena per presentarlo alla famiglia e soprattutto alla sorella, una super snob. Come può andarci accompagnato da quel terremoto di Bice? Così Sasà chiede a Mariella di fingersi sua sorella per una sera! Lei è lusingata, ma non ci pensa proprio! Però, quando Bice le mostra il look aggressivo che vorrebbe sfoggiare alla cena, capisce che Sasà ha davvero bisogno di aiuto!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 15 al 19 febbraio)

Clara entra in crisi dopo aver scoperto quanto sono vicini Alberto e Barbara. Ormai esasperati dalle schitarrate di Samuel, Patrizio e Vittorio decidono di passare “al contrattacco”. Michele, in totale disaccordo con la linea editoriale di Chiara, riceve da lei una proposta che lo porterà a prendere un’importante decisione. Thea supplica Niko di non abbandonare suo fratello Emil ora che è stato arrestato. Bice interviene a modo suo nella crisi tra Sasà e Bruno. Diego inizia a lavorare presso il laboratorio di arte presepiale di Giuseppe.

Le anticipazioni dal 22 al 26 febbraio

● Michele riesce a farlo scarcerare Emil perché è convinto che sia innocente, ma la cosa non va giù a Silvia.

● Nunzio mente a Franco per partecipare a una partita di poker: spera di recuperare il denaro che gli serve per tirarsi fuori dai guai.

● Roberto sembra aver trovato una soluzione per andare incontro alle richieste degli operai, ma non tutto andrà secondo i suoi piani.

● Clara incontra per caso Alberto e Barbara insieme e tra le due donne si crea subito una pericolosa tensione.