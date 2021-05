“Un posto al sole”, le anticipazioni: nonno Renato va a lezione da Jimmy

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 24 al 28 maggio su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Renato (Marzio Honorato) è nel panico. Per aiutare Niko (Luca Turco) con lo studio, si è messo a fare cose che non gli competono. In particolare, è incompatibile con il computer: a questo pensa quando apre un’e-mail e vede che sullo schermo si aprono una finestrella dopo l’altra! Il pc è in tilt, e pure lui. Per risolvere la cosa prima del ritorno del figlio, telefona al piccolo Jimmy (Gennaro De Simone): lui sì che se ne intende! E infatti il nipotino gli spiega in pochi minuti come ovviare al danno. Renato, però, sa che non può continuare ad improvvisare creando guai, così chiede a Jimmy di fargli un corso di informatica accelerato. Il ragazzino accetta, ma a una condizione: un regalo! Il nonno propone un nuovo videogioco o un altro viaggio a Berlino, ma Jimmy non ci sta. Vuole un sofisticato drone, di quelli che fanno anche i video! Renato è in difficoltà: forse un corso gli sarebbe costato di meno… Poi però ci ripensa: il drone potrebbe servire anche a lui.

Franco ha un duro faccia a faccia con Pietro Abbate; Roberto, intanto, scava nel passato di Pietro per capire il motivo per cui vuole mandarlo in rovina. Raffaele pensa di aver involontariamente ferito Renato e corre ai ripari. Samuel subisce le pressioni di Alberto affinché lasci l’appartamento al seminterrato. Vittorio cerca di tenersi lontano da Speranza, ma non è semplice. Niko prende un’importante decisione. Silvia cerca al cinema un po’ di svago dalle ansie e dalle tensioni con Michele: in sala incontra Giancarlo.

