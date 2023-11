“Un posto al sole”, le anticipazioni: Nunzio sta mettendo nei “guai” Samuel

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 17 novembre su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 19.50) Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Nunzio (Vladimir Randazzo) arriva al Caffè Vulcano e in cucina trova Samuel (Samuele Cavallo) e Micaela (Gina Amarante) avvinghiati. Mentre lei ha la solita aria spavalda, lui sembra in imbarazzo. Del resto, Piccirillo sa come la pensa l’amico sulla tresca che porta avanti alle spalle di Speranza (Mariasole Di Maio). E infatti, quando rimangono soli, Cammarota dice la sua: se Samuel sembra non frenarsi più con Micaela, non gli pare di aver fatto una scelta? Samuel ammette che tra lui e Micaela c’è un’intesa non solo… Nunzio lo interrompe: ha capito. Ma dice che Samuel sarebbe molto più corretto nei confronti delle fanciulle se lasciasse Speranza e iniziasse una relazione vera con Micaela. Queste parole toccano Piccirillo, che ora pensa al modo migliore per lasciare la fidanzata. Nunzio, però, s’accorgerà di aver fatto un errore quando, parlando con Micaela, capirà che a lei il ruolo di amante sta benone: Samuel è troppo soffocante… Insomma, per seguire un consiglio da amico, Piccirillo rischia di trovarsi nei guai!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 6 al 10 novembre)

Il rapporto tra Niko e Manuela si complica per la presenza di Costabile nella vita della ragazza. Il blitz anti-camorra di Eugenio fallisce. Mentre il magistrato, “sconfitto” nel lavoro, ha direttamente da Viola la conferma della fine del loro rapporto, Damiano, distratto dalla passione per la Bruni, va incontro inconsapevolmente alla vendetta dei camorristi, che ormai sanno tutto di lui: è un uomo nel mirino. Ma a venire colpita sarà Rosa. Lara si prepara a uscire dal carcere, e Marina cerca di impedire che ciò avvenga.

Le anticipazioni dal 13 al 17 novembre