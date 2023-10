“Un posto al sole”, le anticipazioni: ora Damiano rischia grosso

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 16 al 20 ottobre su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 19.50) Gabriella Persiano







Le anticipazioni dal 16 al 20 ottobre

La missione “segreta” di Damiano Renda (Luigi Miele) è a un punto cruciale. Il poliziotto fintamente colluso con la criminalità inizia una complicata opera di convincimento su Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna): è ora che il boss dia retta a lui, vecchio amico che da giovane scelse la strada dell’onestà, e si lasci alle spalle la vita da delinquente. Forse il momento di rabbia che sta vivendo Eduardo, dopo la rottura con Clara (Imma Pirone), è il punto di debolezza nel quale le parole di Damiano potrebbero fare breccia…

La posizione di Damiano, però, è altrettanto delicata. Il poliziotto, infatti, è sottoposto (più o meno coscientemente) a due pressioni fortissime. Da una parte, nel mondo della mala c’è qualcuno che vuole eliminarlo; dall’altra, c’è la confusione di Viola (Ilenia Lazzarin), sempre più presa dalla passione per lui e dunque potenzialmente esplosiva come una bomba innescata…

Come se la caverà Renda? Il suo interprete Luigi Miele la vede così: «Damiano se la caverà com’è abituato a fare: restando onesto con se stesso. Lui sceglie con la “pancia” e con il cuore, sa di non essere perfetto, ma sa anche che, come sempre, si prenderà la responsabilità delle sue scelte. Ora sa di correre rischi sia nei confronti del suo antico amico Eduardo, sia in quelli del suo capo Eugenio Nicotera (Paolo Romano), compagno di Viola. Farà qualcosa di male? Se sì, non sarà per cattiveria».

La vicenda di Damiano pare più da film poliziesco che da soap, e il primo che se n’è stupito forse è proprio Miele: «Quando sono entrato nel cast, sapevo che Damiano sarebbe stato anche un personaggio d’azione: dopo tutto è un poliziotto… Poi, però, il personaggio s’è molto “allargato”, anche perché, fortunatamente, è piaciuto. Non mi aspettavo, per esempio, che si esplorasse così tanto il suo rapporto con Eduardo, il legame tra due amici che hanno fatto scelte di vita molto diverse». Come s’è regolato, allora, Luigi? Ha cercato ispirazione in qualche personaggio di poliziotto della tv o del cinema? «Direi di no. Damiano non ricorda i personaggi dei film “poliziotteschi” degli Anni 70. Non è uno “sceriffo” sicuro di sé: è un poliziotto di strada che sa essere anche dolce, tenero. In fondo è come me, io sono alto un metro e 90, grande e grosso, ma ho questo lato giocherellone, passionale. Damiano, insomma, non è un supereroe, è un uomo che ha il coraggio di mostrare ferite e debolezze, e quindi è più interessante, anche perché il pubblico ci si può riconoscere più facilmente».