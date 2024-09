“Un posto al sole”, le anticipazioni: ora Palladini ha veramente paura

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 16 al 20 settembre su Rai3 (da lun. a ven. ore 20.45) Gabriella Persiano







Alberto (Maurizio Aiello) sta camminando per strada con Niko (Luca Turco) quando questi s’accorge che un’auto lo sta per travolgere e per un pelo riesce a salvarlo. Palladini pensa subito che sia stato qualcuno legato a Torrente (Loris De Luna) e non sbaglia: il boss vuole vendicarsi di Alberto che ha mandato a monte l’assassinio di Eduardo (Fiorenzo Madonna). Palladini è paralizzato dalla paura, ma Niko gli dà un ultimatum: o va alla polizia o lascia lo studio, perché non può mettere in pericolo chi gli sta vicino. Alberto non vuole essere incriminato per il coinvolgimento nell’attentato contro Sabbiese e cerca l’aiuto di Damiano, avvicinandolo più come amico che come poliziotto, sperando che capisca perché si è infilato in quella brutta situazione. Facendolo parlare, però, Damiano scopre che Palladini ha seguito Clara (Imma Pirone) per conoscere la loro residenza segreta. E non basta: ora Alberto si sbilancia e dice che se Renda gli farà avere protezione e la garanzia di non essere incriminato, lui lo aiuterà a stanare Torrente.

Rossella capisce che tra Nunzio e Diana c’è un’intesa particolare… Dopo aver tentato ancora di convincere Lara a ritrattare la deposizione, Ferri spiazza Filippo e Serena proponendo loro di prendere in affido Tommy. Mariella soffre tantissimo per la crisi della sua famiglia, mentre nella vita di Guido si riaffaccia Claudia. Samuel vuole far tornare Micaela a Napoli. Nicotera indaga su chi abbia rivelato dove si nascondeva Sabbiese nel programma protezione. Alberto teme la vendetta di Torrente.

