“Un posto al sole”, le anticipazioni: Ornella ha deciso, addio ospedale!

Ornella (Marina Giulia Cavalli) rientra a casa e trova Raffaele (Patrizio Rispo) pronto a complimentarsi con lei. Ha saputo che ha salvato don Raimondo (Giancarlo Cosentino) dall’infarto con la sua solita eccezionale professionalità. Ornella gli dice che ha fatto solo il suo dovere. Giordano, però, insiste. Approfitta della situazione per cercare di dissuadere la moglie dalla decisione che ha preso: è sicura di voler anticipare il pensionamento? Sarebbe una grande perdita per l’ospedale. Ornella si irrigidisce: ormai ha deciso, che lui approvi o no! In ospedale la Bruni incontra Rossella (Giorgia Gianetiempo) e le dice che lascerà il lavoro. La ragazza è sorpresa e cerca di nascondere il suo sconforto. Ornella è il suo mentore per eccellenza: a chi si rivolgerà nei momenti di difficoltà? Specialmente adesso che inizia il corso per lavorare sulle ambulanze, avrà bisogno di molti consigli… Rossella vorrebbe dirle ciò che prova, ma capisce che non è il caso. Più tardi Ornella vede la Graziani intenta a parlare con Luca (Luigi Di Fiore), in cerca di rassicurazione per il nuovo corso, che dovrà conciliare con il resto del lavoro. Con uno sguardo la Bruni le fa capire che ha la sua “benedizione”.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 4 all'8 dicembre)

Don Raimondo ha un infarto alla manifestazione anticamorra organizzata da Giulia. Clara, in fuga con Eduardo, sente il peso di questa scelta e commette un grave errore. Ida è entusiasta per la proposta ricevuta da Diego, ma Roberto trama per farla allontanare dal ragazzo. Mariella scopre un’inattesa affinità con Serena dopo un piccolo litigio tra Lollo e Irene. Alberto, furioso per la fuga di Clara e in ansia per Federico, riceve il sostegno di Niko, ma fatica a tenere i nervi saldi. Raffaele è eccitato in vista dell’allestimento del presepe del Palazzo.

