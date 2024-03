“Un posto al sole”, le anticipazioni: Otello non risponde e Silvia ha paura

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 1° al 5 aprile su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 20.50) Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Il giorno di Pasquetta, Silvia (Luisa Amatucci) chiama il padre Otello (Lucio Allocca) per sentire come sta, ma lui non risponde. Quando la donna va al lavoro, l’ansia le cresce. Perché il telefono del genitore è spento? Sarà successo qualcosa? Quando Michele (Alberto Rossi) arriva al Caffè Vulcano con Micaela (Gina Amarante), Silvia gli racconta del silenzio di Otello, dice che non starà tranquilla finché non saprà cosa è successo e che si prepara a partire per Indica. Saviani, dunque, si offre di accompagnarla. Otello, intanto, è a casa tranquillo e rimane sorpreso quando sente suonare alla porta e si trova di fronte Silvia e Michele. Il suo silenzio? Lui sta bene, ma la batteria del suo cellulare è vecchia, dura poco, e lui si dimentica di ricaricarla! Passata la preoccupazione, i tre pranzano insieme. Michele beve qualche bicchiere di vino e Silvia si offre di guidare al ritorno. Michele insiste per guidare lo stesso… E poi si lascia andare a un’affermazione che stupisce Silvia: se in passato le avesse dato ascolto, forse non si sarebbero mai lasciati… Così i due si ritrovano travolti dalla passione. Una volta tornati “lucidi”, mentre Saviani non è pentito, Silvia sente di aver sbagliato.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 25 al 29 marzo)

Clara non ha ancora deciso se portare avanti la gravidanza e sente su di sé la pressione di Alberto; arriva, però, l’amica Marika a sostenerla. Mariella pensa di aver risolto la crisi con Guido, ma si sbaglia. Cerruti sembra trovare un po’ di leggerezza grazie a Luciano. Ida è disperata per la morte del padre; Diego è sempre più deciso ad aiutarla a liberarsi dal ricatto di Marina e Ferri. Rossella riceve un invito che potrebbe aiutarla a chiarirsi le idee sui suoi sentimenti. Filippo e Serena trovano il modo di far tornare il sorriso a Irene.

Le anticipazioni dal 1° al 5 aprile