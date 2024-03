“Un posto al sole”, le anticipazioni: perché Clara non riesce a sorridere?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’11 al 15 marzo su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 20.50) Gabriella Persiano







Alberto (Maurizio Aiello) racconta a Clara (Imma Pirone) quanto sia felice che il loro piccolo Federico (Damiano Zangaro) apprezzi i fumetti. Quando lo vede, gli sembra quasi di tornare bambino, nei giorni in cui condivideva la stessa passione con suo fratello. Palladini, poi, con grande entusiasmo commenta quanto sia bello godersi il figlio e notare che è un perfetto connubio tra lei e lui. Non si accorge che Clara è turbata. La donna, infatti, ha appena nascosto il sacchetto della farmacia che contiene qualcosa che potrebbe svelarle una scomoda realtà. I due vengono interrotti dalla telefonata di Giulia (Marina Tagliaferri). Quella mattina Clara doveva essere presente al colloquio con una ragazza che conosce bene: come ha fatto a dimenticarsene? La Curcio si precipita al Centro d’ascolto, ma Giulia nota subito che c’è qualcosa che non va. Alla fine, Clara decide di confidarsi e racconta di avere un ritardo di due mesi e che, semmai dovesse essere incinta, il bambino sarebbe senza dubbio di Eduardo (Fiorenzo Madonna). Il coraggio di fare il test, però, non ce l’ha: teme le conseguenze… Il supporto di Giulia, però, la aiuterà ad affrontare il difficile momento.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 4 all’8 marzo)

Le condizioni del padre di Ida peggiorano, ma lei alza un muro di fronte alla proposta di Diego di starle accanto. Filippo e Serena hanno opinioni diverse sul momento di difficoltà di Irene. Clara teme che la convivenza con Alberto le faccia ripercorrere una “vecchia strada”; Eduardo, intanto, la cerca attraverso Rosa: non sa che Clara è tornata a vivere col suo ex. Mariella vuol fare scontare a Guido la sua pigrizia e continua ad uscire ogni sera con Bice. Niko vuole godersi un po’ di spensieratezza, e Manuela non la prende bene.

Le anticipazioni dall’11 al 15 marzo