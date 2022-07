“Un posto al sole”, le anticipazioni: piccoli innamorati crescono

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 all’8 luglio su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Bianca (Sofia Piccirillo) è particolarmente entusiasta di partecipare all’iniziativa per ripulire un’area verde della città. Angela (Claudia Ruffo) sa che la ragazzina scalpita perché incontrerà Antonello (Gennaro Filippone), per cui si è presa una cotta. Per l’occasione, la piccola Boschi si è messa lo smalto e il lucidalabbra! Quando inizia il “lavoro”, Angela (osservatrice nascosta, ma non troppo) nota che la figlia non sa proprio come sciogliere il ghiaccio col ragazzino. Si presenta un’inaspettata occasione quando Bianca trova una moneta in mezzo all’erba: Antonello è un collezionista e, con gli occhi che brillano, le dice che si tratta di una moneta straniera con incisa una nave vichinga. Bianca coglie l’occasione per fare colpo e si offre di regalargliela. Da quel momento i due iniziano a conversare e Bianca azzarda un invito per il giorno dopo: possono farsi portare all’acquario, se gli va. Dall’espressione di felicità che ha Bianca al ritorno a casa, si capisce che Antonello ha accettato, ma la prima cocente delusione per la piccola Boschi è in arrivo…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 27 giugno all’1 luglio)

Lara ha delle perdite e teme di aver perso il bambino, ma non dice nulla a Ferri. Clara trova sostegno in Alberto sia per l’esame, sia per gestire le emozioni generate dalla lettera del padre. Susanna teme la reazione di Niko quando saprà che, per diventare magistrato, lei potrebbe avere a che fare con Nicotera. Raffaele invita Eugenio e Viola a pranzo: vuole “entrare” nel computer del magistrato per aiutare i camorristi che lo minacciano. Chiara, decisa a fuggire all’estero, esorta Nunzio ad aiutarla, ma non tutto va come previsto.

Le anticipazioni dal 4 all’8 luglio