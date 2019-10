“Un posto al sole”, le anticipazioni: proposta indecente

25 Ottobre 2019 | 14:20 di Gabriella Persiano

Giulia (Marina Tagliaferri) è proprio giù. Non fa altro che pensare a Denis (Corrado Tedeschi) e alla sua proposta di avere una relazione aperta, restando ognuno a casa propria. È indignata e vorrebbe chiudere definitivamente con lui, ma non ce la fa. Continua a seguirlo sui social come se fosse un adolescente, pur sapendo che è tempo perso. A renderla triste, poi, c’è la vicenda di Diego (Francesco Vitiello), con quell’accusa di tentato omicidio che fa tanto soffrire il suo amico Raffaele (Patrizio Rispo). Angela (Claudia Ruffo) cerca un modo per tirar su di morale la madre e azzarda una proposta bizzarra: perché non andare alla serata di ballo swing al Caffè Vulcano? Sulle prime Giulia non ne vuole sapere, ma l’entusiasmo della figlia le fa dire di sì. Angela fa di più, porta anche Franco (Peppe Zarbo), che non sa ballare. Giulia capisce che tutto questo è fatto per lei, ma basteranno poche ore di allegria a farle dimenticare preoccupazioni e pene d’amore?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 21 al 25 ottobre)

Eugenio sospetta Diego per l’investimento di Aldo. Vittorio teme che Alex abbia capito qualcosa di quel che è successo tra il giovane Del Bue e Anita: chiede consiglio a Rossella, ma le cose vanno male lo stesso. Giulia ha uno slancio di generosità verso l’ex marito Renato, ma Poggi se ne ha a male. Cerruti, in imbarazzo per i suoi tatuaggi, continua a tenere lontano il dottor Sarti, ma riceve una sorpresa. Fabrizio è sempre più innamorato e propone un viaggio a Marina. Angela tenta di far aprire gli occhi a Giulia sul “nuovo” rapporto proposto da Denis.

Le anticipazioni dal 28 ottobre al 1º novembre

● Niko è pronto a difendere Diego, mentre Raffaele teme per i riscontri fatti sull’auto del figlio.

● Filippo, tornato dal viaggio di lavoro, rivede Serena e si chiede se il tempo e la lontananza avranno appianato le tensioni.

● Vittorio cerca di riavvicinarsi ad Alex.

● Diego ricorda improvvisamente una misteriosa figura apparsa al Caffè Vulcano prima dell’incidente e ne parla subito con gli avvocati.

● Aldo viene svegliato dal coma farmacologico.

● Delia è decisa a tenere Beatrice lontana dalla vita del marito.