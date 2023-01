“Un posto al sole”, le anticipazioni: qualcuno ha preso di mira Bianca

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 23 al 27 gennaio su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







Viola (Ilenia Lazzarin) sorprende Bianca (Sofia Piccirillo) mentre si azzuffa col compagno di classe Marco (Giampiero Cerrone). L’insegnante li separa e poi chiede spiegazioni sull’accaduto. Nessuno dei due, però, chiarisce che cosa sia successo, e anche i compagni intorno tacciono. Bianca ha un foglietto in mano: probabilmente c’è scritto qualcosa che l’ha fatta infuriare. La ragazzina, comunque, preferisce non rivelare il motivo della sua reazione. Viola è certa che la lite si sia scatenata a causa di Antonello (Gennaro Filippone) e della presa di posizione di Bianca, che si è messa dalla sua parte e contro tutta la classe. Riflettendo sulla situazione, la Bruni tuttavia non prende provvedimenti disciplinari per non peggiorare un’atmosfera già tesa. Ne parla subito, però, con Angela (Claudia Ruffo) che mette in castigo la figlia; Franco (Peppe Zarbo), invece, prende le parti della bambina: è giusto difendersi dalle prepotenze! La differenza di vedute dei genitori crea ancora più tensione in casa e per Bianca è in arrivo una nuova batosta. Mentre Viola cerca di sensibilizzare i ragazzi con la lettura di un libro sull’amicizia, la piccola Boschi riceve un altro bigliettino con parole tremende…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 16 al 20 gennaio)

Clara cerca di parlare con Alberto dei gioielli rivendicati da Lia, ma al solito lui la liquida malamente: Marika sprona Clara a reagire. Alice querela Nunzio, ma Elena continua a sospettare che la figlia menta. Damiano sventa una rapina di cui Silvia è vittima, ma questo episodio crea un’ulteriore pericolosa vicinanza con Viola. Guido vorrebbe presentare una donna a Michele, ma giunge a una conclusione sconcertante. Bianca vorrebbe andare a trovare Antonello, ma per i genitori non è opportuno: i compagni potrebbero isolarla ancora di più.

Le anticipazioni dal 23 al 27 gennaio