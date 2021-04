“Un posto al sole”, le anticipazioni: qualcuno vuole affondare i Cantieri

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 12 al 16 aprile su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Franco (Peppe Zarbo) indagano sui sabotaggi ai Cantieri. L’ultimo incidente, in particolare, li ha fatti riflettere: come mai un operaio esperto come Ernesto Gargiulo (Franco Pirelli) è caduto da un’impalcatura? Boschi va in ospedale per farsi raccontare da Gargiulo cosa sia successo. L’uomo è evasivo, impacciato, dice di non ricordare… Franco sospetta qualcosa, va a parlare con la moglie dell’operaio e scopre che l’uomo è in difficoltà per una figlia disabile. Le indagini su Gargiulo non si fermano ed emergono anche problemi finanziari. Nel frattempo, un certo Pietro Abbate (Simon Grechi) parla con un uomo di fiducia proprio di Gargiulo: siamo sicuri che non dirà la verità? Si scopre, quindi, che Boschi non si sbagliava e che l’operaio è stato pagato per provocare gli incidenti ai Cantieri! Ma chi è questo Abbate e che interessi ha nel danneggiare Ferri?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 5 al 9 aprile)

Clara lascia Alberto e, accompagnata da Giulia, si rifugia al Centro d’Ascolto; Alberto, però, è arrabbiatissimo e non ha alcuna intenzione di lasciarle il figlio. Filippo, ritornato da Milano, si interroga su quale terapia scegliere per risolvere il suo problema di salute. Patrizio è sempre più indeciso tra Rossella e Clara. Guido è preoccupato per la vita solitaria che sta conducendo Vittorio. Roberto Ferri non solo è preoccupato per le condizioni di Filippo, ma è sempre più sotto pressione anche per i continui sabotaggi ai Cantieri.

Le anticipazioni dal 12 al 16 aprile