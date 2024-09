“Un posto al sole”, le anticipazioni: quanta tensione al Caffè Vulcano

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 30 settembre al 4 ottobre su Rai3 (da lun. a ven. ore 20.45) Gabriella Persiano







Manuela (Gina Amarante) pensa che il Caffè Vulcano sia il posto giusto per lei e si propone a Diego (Francesco Vitiello), Nunzio (Vladimir Randazzo) e Silvia (Luisa Amatucci), approfittando di un momento in cui i tre sono insieme. La Cirillo si dice pronta ad accettare anche un lavoro part time, li fa riflettere sul fatto che c’è bisogno di aiuto in questo momento in cui Ida (Marta Anna Borucinska) è presa dal processo contro Ferri e, con una certa prontezza, accoglie dei clienti che stanno entrando e li fa accomodare a un tavolo. Presi in contropiede, i responsabili del Vulcano accettano, anche se Nunzio non è molto convinto. Dopo averla osservata qualche ora, Cammarota richiama la Cirillo: ha sbagliato a segnare un’ordinazione e ha portato degli spaghetti a un cliente che voleva un risotto! Se non si distraesse parlando al telefono, forse non lo costringerebbe a cucinare due volte per un solo cliente. Manuela ci rimane male e replica che si trattava di una telefonata importante, ma il clima lavorativo non ritorna sereno...

Il riassunto della scorsa settimana (dal 23 al 27 settembre)

Eugenio è sempre più frustrato a causa della latitanza di Torrente, mentre Damiano prende un’iniziativa per incentivare la cattura del boss. Guido, rientrato a Napoli dopo qualche giorno trascorso con Claudia, deve fronteggiare una spiazzante reazione di Lollo, che non vuole andare a dormire dal papà. Nunzio ha un nuovo scontro con Silvia in merito all’ipotesi di ristrutturare il Vulcano e Rossella è dispiaciuta per la situazione. Alberto è sempre all’erta per una possibile vendetta di Torrente.

Le anticipazioni dal 30 settembre al 4 ottobre