“Un posto al sole”, le anticipazioni: quante delusioni per Ornella

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 al 5 maggio su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50







Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Rossella (Giorgia Gianetiempo) commentano la faticosa giornata di lavoro appena conclusa. La Bruni non perde occasione per fare i complimenti alla Graziani. Rossella risponde che non sarebbe così brava se lei non le avesse insegnato tutto, e le dispiacerà non averla più come primario, ora che ha deciso di lasciare l’incarico per dedicarsi di più alla famiglia, a partire dal marito Raffaele (Patrizio Rispo)… Prosegue poi chiedendole un parere sulle voci che dicono che sarà Luca De Santis (Luigi Di Fiore) a sostituirla. Ornella rimane basita: non ne sa nulla. Più tardi incontra Giulia (Marina Tagliaferri), scopre che anche lei sa e, stizzita, le chiede come mai non ha pensato di farglielo sapere. La Poggi dice che riteneva fosse una confidenza di Luca e non le sembrava il caso di diffondere notizie private… Ornella cerca di non farsi prendere dalla rabbia e taglia corto, ma rimane intrattabile con tutti. Si sarà già pentita della decisione di lasciare il posto? O non aveva calcolato quanto sarebbe stato difficile?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 24 al 28 aprile)

Eduardo, il fratellastro di Rosa, minaccia Damiano: deve sparire dalla vita della donna! Damiano in qualche modo riesce ad allontanarlo, ma capisce che dovrà mettere il punto al flirt con Rosa. Roberto scopre che Tommaso non sta bene e questo lo riavvicina a Lara, riaccendendo, però, la gelosia di Marina. Con l’aiuto di Bice, Mariella scopre le foto compromettenti di Guido e Michele con le turiste tedesche. Otello invita Rossella e Riccardo ad accompagnarlo a Indica; capirà poi che non è una buona idea.

Le anticipazioni dal 2 al 5 maggio