“Un posto al sole”, le anticipazioni: quanti cuori nella tempesta

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 19 maggio su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50







Lara (Chiara Conti) porta a Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) il piccolo Tommaso, da poco dimesso dall’ospedale. Roberto è contento che il bambino si stia riprendendo. La Martinelli non perde occasione per sedurre l’ex e lo fa cadere in tentazione. I due si baciano, ma Ferri rimane turbato. Marina (Nina Soldano) è a Londra per allontanarsi dallo stress della crisi matrimoniale, mentre lui non è mai stato così arrendevole. A causa di queste continue distrazioni, Roberto si rende conto che sta trascurando la famiglia. Quando rientra tardi dal lavoro, trova Cristina (Camilla Cossu) sul divano a giocherellare con il cellulare, palesemente scocciata. Il padre si scusa per averla messa un po’ da parte. Poi, però, commette un errore: organizza un incontro tra la figlia e il piccolo Tommaso. Il modo tenero con il quale la ragazzina si prende cura del piccolo quasi lo commuove, mentre Lara, soddisfatta, segna un altro punto a proprio favore. Nel frattempo, una misteriosa donna dall’aria trasandata sta guardando una foto di Tommaso appena nato… chi sarà?

Il riassunto della scorsa settimana (dall’8 al 12 maggio)

Lara, approfittando dell’assenza di Marina, si reca con Tommaso a Palazzo Palladini e cerca di avvicinarsi il più possibile a Roberto. Franco sembra non riuscire a trovare un punto di contatto con Angela, mentre Bianca vive un delicato momento della sua vita, assistita da nonna Giulia. Mariella sta partire per la crociera con Guido, Bice e Sergio, ma deve vedersela con Sasà, che si sente “tradito” da lei. Alberto non vuole che suo figlio viva in un quartiere popolare e pericoloso, e offre la sua casa a Clara.

