“Un posto al sole”, le anticipazioni: quanti guai per uno specchietto rotto

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 14 al 18 novembre su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50







Damiano (Luigi Miele) porta Manuel (Manuel D’Angelo) a casa di Viola (Ilenia Lazzarin) per le ripetizioni. Il piccolo le mostra un compito dove ha avuto un ottimo voto e il papà le riconosce il merito. Viola dice che Manuel aveva bisogno solo di qualcuno che credesse in lui. Dopo i compiti, Manuel va in cortile a giocare a pallone con Antonio. Antonio è geloso delle attenzioni di sua madre per il figlio di Damiano e non sembra propenso ad accettarlo come amico… Un piccolo incidente incrina ancora di più i rapporti tra i bambini e anche quelli tra Viola e Rosa (Daniela Ioia). Lo specchietto dell’auto di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) è rotto: tra i due bimbi, chi sarà stato? Manuel si scusa subito davanti al padre e tutti danno per scontato che la colpa sia sua. Rosa invece lo difende, inveisce contro la Bruni, e decide che suo figlio non andrà più a ripetizione da Viola! Antonio, intanto, si comporta in modo strano: è taciturno, va a letto spontaneamente… La Bruni ha un sospetto e, con calma, lo fa confessare: lui ha rotto lo specchietto. Viola dovrà chiedere scusa a Rosa…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 7 all’11 novembre)

Riccardo è sempre più infastidito dall’amicizia tra Rossella e Nunzio: la sua gelosia, però, lo porta a esagerare. Roberto è sempre più convinto che Marina sia ostaggio di Fabrizio, mentre quest’ultimo è sempre più vittima di una cieca follia. Diego si fa coraggio e invita Lia a uscire, ma le distanze tra i due non si accorciano abbastanza. Antonio conosce Manuel, il figlio di Damiano, ma tra i due non sembra esserci molto feeling. Jimmy, diviso tra la madre Micaela e la zia Manuela, si trova a dover fare una scelta difficile.

Le anticipazioni dal 14 al 18 novembre