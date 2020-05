“Un posto al sole”, le anticipazioni: quei gioielli… scottano

02 Maggio 2020 | 11:45 di Gabriella Persiano

Marina (Nina Soldano) porta avanti il piano per liberarsi di Greta (Cristina D’Alberto). Si accorda con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) per spingerla a rubare dei gioielli e poi incastrarla. Ma come convincerla? I due corrompono Ferdinando (Marco Bonini), con cui Greta aveva tradito il marito. Marina sa che lui riesce a essere molto convincente e poi la moglie di Roberto ha bisogno di persone a cui appoggiarsi in questo difficile momento. Ferdinando è titubante, ma è allettato dai soldi che riceverà: dirà a Greta che l’unico modo per allontanarsi da Napoli e da tutte le beghe col marito è quello di procurarsi tanti soldi. E dove trovarli se non a casa Ferri? Del resto, continua, non sarebbe neanche un furto visto che lei è la moglie e le spettano. Se all’inizio Greta era rimasta basita, dopo il discorso dell’ex amante inizia a riflettere sul da farsi. Una volta a casa, vede Roberto riporre dei gioielli in cassaforte: non sa che è tutto studiato per indurla in tentazione… Così chiama Ferdinando per procedere con il furto. Marina inizia a cantare vittoria, ma forse non conosce poi Greta così bene.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 27 al 30 aprile )

Vi ricordiamo che stanno andando in onda repliche di puntate del marzo 2012.

Gianluca confessa a Rossella che il loro rapporto lo fa sentire sotto pressione. Vintariello non vuole dare problemi a chi lo circonda e concorda la sua uscita di scena col clan rivale. Otello progetta di fare il viaggio della vita. Serena vorrebbe dare una chance a Tommaso, ma s’imbatte di nuovo nell’uomo dei sogni. Greta riceve da Ferdinando la proposta di fuggire insieme e si fa tentare. Niko rinuncia ad andare a studiare in un’università all’estero.

Le anticipazioni dal 4 all’8 maggio

● Franco cerca il modo migliore per dire a Nunzio che Vintariello se n’è andato.

● Guido tenta di smascherare Virgilio, ma le cose non si mettono bene per il vigile.

● Manuela è molto attratta da Niko, che non sa dello scambio di identità con Micaela.

● Silvia s’inventa una serata molto particolare per rilanciare il Caffè Vulcano.

● Serena, dopo una movimentata serata con Tommaso, torna a pensare a Filippo.

● Renato approva l’idea di Adriana di presentare un suo collega a Giulia.