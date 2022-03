“Un posto al sole”, le anticipazioni: qui c’è bisogno di un “nido d’amore”!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 21 al 25 marzo su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) sta per lasciare Napoli e Samuel (Samuele Cavallo) gli chiede in affitto il seminterrato. Ha bisogno di un appartamento tutto suo per portare avanti la sua relazione con Speranza (Mariasole Di Maio). La cena romantica organizzata a casa di Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) è stata un disastro, tra le telefonate del padre di lei e il ritorno in largo anticipo dei coniugi Del Bue. Piccirillo è disposto anche a pagare qualcosa in più pur di avere quel posto. Patrizio è in grande imbarazzo, non osa dire a chi abbia già promesso l’appartamento, ma l’arrivo del nuovo inquilino scioglie la situazione: è Nunzio (Vladimir Randazzo)! Samuel non nasconde il suo disappunto: dopo avergli soffiato il posto da capo chef al Caffè Vulcano, Cammarota gli toglie anche l’appartamento! Nunzio si accorge della rabbia di Piccirillo e fa una proposta inaspettata: perché non dividere l’appartamento? Lui sarà quasi sempre a casa di Chiara (Alessandra Masi) e Samuel potrà avere tutta la privacy che desidera. Samuel all’inizio è diffidente, poi si scioglie e accetta, dedicando all’amico una estemporanea performance: una canzone sull’amicizia!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 14 al 18 marzo)

Marina torna a Napoli con Fabrizio: tra loro c’è molta tensione. Nunzio fa i conti con la differenza di ceto tra lui e Chiara. Nel frattempo, Samuel scopre con disappunto che Nunzio gli ha soffiato il posto da capo chef al Caffè Vulcano al posto di Patrizio. La partenza di Patrizio, per altro, butta giù di morale Raffaele, che si sfoga con Elvira, e forse non sono solo chiacchiere… Micaela prende un’altra iniziativa con Jimmy senza consultare Niko. Lara s’ingelosisce vedendo come Roberto prende la notizia del ritorno di Marina a Napoli.

Le anticipazioni dal 21 al 25 marzo