“Un posto al sole”, le anticipazioni: qui c’è qualcuno di troppo

24 Gennaio 2020 | 14:15 di Gabriella Persiano

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"



Per tentare di ritrovare un rapporto più disteso con la moglie Serena (Miriam Candurro), Filippo (Michelangelo Tommaso) va all’aeroporto per accogliere lei e la figlia di ritorno da Berlino. Una volta là, però, ha un’amara sorpresa: con loro c’è anche Leonardo (Erik Tonelli)! Che cosa ci fa con la sua famiglia? Filippo non riesce a nascondere il disappunto e appena è solo con Serena le chiede spiegazioni. Non crede, infatti, che quello con Leonardo sia stato un incontro casuale sull’aereo: si devono essere incontrati a Berlino. Serena è offesa dalle insinuazioni del marito e gli ricorda che non gli deve nessuna spiegazione, visto che si sono separati per il suo tradimento. Filippo, quindi, dovrebbe solo stare zitto e smetterla di continuare a farla sentire sotto accusa. Serena ha pienamente ragione, ma Filippo non riesce proprio a contenere la sua gelosia. Arriva addirittura ad appostarsi fuori dal bed and breakfast per spiare i movimenti della moglie… E quando la vede in compagnia di Leonardo stringe i pugni dalla rabbia e si sente pronto a tutto.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 24 gennaio)

Dopo uno scontro con Fabrizio e Sebastiano, Marina entra in crisi e Roberto si preoccupa. Giulia è sempre più coinvolta da Marcello, l’amico conosciuto su Internet, tanto affascinante quanto misterioso: purtroppo lui sa come manipolarla. Otello, dopo aver litigato con Renato, trova rifugio lontano da Palazzo Palladini. Angela discute animatamente con Franco sull’opportunità di ritirare Bianca da scuola e farla seguire da un insegnante privato. Arianna inizia a soffrire la lontananza di Andrea.

Le anticipazioni dal 27 al 31 gennaio

● Fabrizio cerca di riconquistare Marina, ma lei si rende conto che non vanno molto d’accordo, né come coppia né come soci al lavoro. Così cerca di allearsi con Ferri.

● Raffaele teme che Renato, abbandonato da Nadia e da Otello, stia sprofondando nella depressione.

● Giulia cade in pieno nella trappola architettata da Marcello.

● Patrizio si dice pronto a tutto per aiutare Diego a trovare lavoro.

● Angela si rivolgealla preside per risolvere la situazione scolastica di Bianca.

● Samuel farà un concerto e Arianna vorrebbe andarci.