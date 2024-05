“Un posto al sole”, le anticipazioni: Raffaele aggredisce Ferri

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 20 al 24 maggio su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 20.50) Gabriella Persiano







Da quando Ida (Anna Borucinska) vuole fare causa a Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) per riavere il bambino, Roberto è sempre più stizzito nei confronti di Raffaele (Patrizio Rispo), poiché ritiene suo figlio Diego (Francesco Vitiello) complice della ragazza. Le continue provocazioni di Ferri portano il portiere all’esasperazione. La goccia che fa traboccare il vaso è l’appunto che Roberto fa a Giordano quando il nipote Antonio (Eduardo Scafora) si fa male in un momento in cui il nonno non lo stava guardando. Raffaele perde le staffe e aggredisce Ferri, che perde l’equilibrio e cade. Renato (Marzio Honorato), che aveva invano cercato di calmare Giordano, soccorre Roberto e cerca di calmarlo, ma l’uomo si è fatto male al polso ed è furioso. Raffaele è sicuro che gliela farà pagare cara. Il portiere si decide quindi ad andare a chiedere scusa a Roberto, che però non vuole sentire ragioni.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 13 al 17 maggio)

Rossella, reduce dal drammatico sequestro, matura una decisione a lungo rimandata: dire a Riccardo cosa prova per Nunzio. Clara, vicina a entrare nel programma di protezione con Eduardo, non trova il coraggio di confessarlo ad Alberto. Mariella cerca di allontanare Claudia da Guido, ma il vigile è sempre più sensibile al fascino della donna. Eugenio fa un gesto inaspettato di avvicinamento nei confronti di Viola e Damiano realizza che nonostante tutto Viola ed Eugenio resteranno sempre una famiglia.

Le anticipazioni dal 20 al 24 maggio