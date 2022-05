“Un posto al sole”, le anticipazioni: Raffaele viene minacciato

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 30 maggio al 3 giugno su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Renato (Marzio Honorato) convince Raffaele (Patrizio Rispo) a comprare una pianta che Poggi vuole regalare a Giuditta (Patrizia Salerno). Giordano, al vivaio, si sofferma a pensare a quale varietà potrebbe piacere a Giuditta, quando viene affiancato da un ragazzo che gli chiede informazioni. Raffaele cerca di spiegare che non è un dipendente del vivaio, ma il tizio non demorde. Giordano non sa che si tratta di Lello Valsano (Gianluca Pugliese), un delinquente che vuole vendicarsi del giudice Nicotera per aver arrestato il boss del suo clan. Quando il portiere cerca di liberarsi, viene accerchiato da dei loschi individui, evidentemente amici dell’altro ragazzo. Lello va subito al sodo: lui è il suocero di Nicotera e li deve aiutare a scoprire chi li ha traditi facendo arrestare il boss! Raffaele cerca di svincolarsi ma viene colpito da un pugno allo stomaco e minacciato: se non fa quello che gli chiedono, saranno guai per tutta la sua famiglia! Raffaele torna a Palazzo Palladini. In ospedale, intanto, Ornella (Marina Giulia Cavalli) viene avvicinata da Lello…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 23 al 27 maggio)

Angela e Franco indagano sulle “sfide” online: chi le lancia? Silvia decide di rimandare la partenza per stare con sua figlia Rossella. Rossella esce sconvolta dallo scontro con Virginia e rischia grosso sul lavoro; in più, il riavvicinamento tra Michele e Silvia la preoccupa. Niko è preoccupato dal progetto di vacanza estiva proposto da Micaela e Manuela a Jimmy. Roberto continua a non voler prendere neppure in considerazione la gravidanza di Lara; lei però si ritrova al fianco un alleato inaspettato.

Le anticipazioni dal 30 maggio al 3 giugno