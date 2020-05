“Un posto al sole”, le anticipazioni: resistere alle tentazioni?

16 Maggio 2020 | 10:25 di Gabriella Persiano

Franco (Peppe Zarbo), pentito per aver trattato male Nunzio (Vincenzo Messina) dopo che il ragazzo aveva marinato la scuola, si presenta davanti a lui con un mazzo di chiavi: sono dello scooter di Niko (Luca Turco), che adesso diventerà suo. Non prima, però, che si siano controllati i freni, dice Franco con affetto. Nunzio è commosso e tra i due sembra ormai pace fatta. Franco gli propone anche di passare qualche giorno a Palazzo Palladini, visto che Katia (Stefania De Francesco), la madre del ragazzo, starà fuori Napoli per qualche giorno. Nunzio non può essere più felice e si propone anche per cucinare un’ottima cena a Franco e Angela (Claudia Ruffo). Mentre i due parlano, però, il ragazzo riceve una telefonata: Alfonso (Emiliano Di Martino) gli dice di aver ricevuto la chiamata del tizio a cui hanno rubato il cellulare e che si può organizzare uno scambio con ricompensa. Nunzio è perplesso, ma l’ascendente di Alfonso su di lui è ancora forte, così, con una scusa, si allontana da Franco. Le cose, però, non andranno come previsto da Alfonso e Nunzio rischierà guai seri.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’11 al 15 maggio)

Vi ricordiamo che stanno andando in onda repliche di puntate della primavera del 2012.

Nunzio marina la scuola per uscire con Alfonso e Franco lo punisce. Greta accoltella Ferdinando e Roberto corre al motel per aiutarla: Marina si rende conto che è ancora innamorato della moglie e vede per sé un futuro di solitudine. Silvia è preoccupata per i problemi finanziari del Caffè Vulcano e pensa di licenziare Gianluca. Manuela sfodera le sue armi di seduzione per conquistare Niko. Serena vive momenti di passione e leggerezza con Tommaso.

Le anticipazioni dal 18 al 22 maggio

● Niko si trova invischiato in un triangolo amoroso che coinvolge la vera Manuela e quella “finta”, ovvero Micaela.

● Serena, nel tentativo di aiutare Tommaso, si ritrova faccia a faccia con Filippo e quindi deve di nuovo fare i conti con i suoi sentimenti.

● Guido non ha più notizie di Virgilio e dunque spera che l’uomo abbia dimenticato la richiesta di risarcimento.

● Teresa tenta di far riavvicinare Greta e Roberto, ma il suo intervento le costerà il licenziamento come cameriera di casa Ferri.