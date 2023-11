“Un posto al sole”, le anticipazioni: Riccardo, è arrivata la mamma…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 20 al 24 novembre su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 19.50) Gabriella Persiano







Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo (Mauro Racanati) stanno discutendo animatamente in ospedale, quando si accorgono che una donna elegante, raffinata, sta assistendo al litigio. La Graziani rimane stranita, mentre Crovi è infastidito: la signora è Isabella Veneziani (Beatrice Fazi), sua madre, e lui non pare contento di vederla. Rossella, invece, si mostra molto gentile quando scopre di parlare con la consuocera, arrivata a Napoli per conoscerla. Le due sembrano avere molto feeling. A casa dei futuri sposi, poi, Isabella si complimenta con la quasi nuora per quel suo buon gusto che di certo non ha suo figlio. Una volta soli, Riccardo mette in guardia Rossella: Isabella è astuta e calcolatrice, e presto se ne accorgerà. Il giorno dopo, i ragazzi portano la signora a fare colazione al Vulcano. Silvia (Luisa Amatucci) ne approfitta per fare due chiacchiere con la consuocera, e arriva anche Michele (Alberto Rossi). La Veneziani parla dei preparativi del matrimonio e della necessità di ingaggiare un wedding planner: con poche parole fa innervosire tutti. E Silvia intuisce subito che non sarà facile avere a che fare con lei…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 13 al 17 novembre)

Con l’aiuto di Marina, Roberto escogita un piano per mettere in cattiva luce Lara agli occhi delle altre detenute. Damiano cerca di sostenere Viola, mentre Eugenio entra in crisi per la fine della storia con la Bruni. Eduardo deve fronteggiare Tony, che vuole regolare i loro conti in sospeso una volta per tutte. Filippo ha una simpatica idea per dare una scossa al programma di Michele. Riccardo, spronato da Rossella, prende un’importante iniziativa a lungo rimandata. Alberto sorprende Clara con Eduardo e rimane sconcertato.

Le anticipazioni dal 20 al 24 novembre