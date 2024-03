“Un posto al sole”, le anticipazioni: Rosa e Manuel tornano a casa

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 22 marzo su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 20.50) Gabriella Persiano







Rosa (Daniela Ioia) si prepara a lasciare l’appartamento di Giulia (Marina Tagliaferri) e tornare a casa. Quella casa da dove la Camorra vuol cacciarla per radere al suolo il quartiere. Peccato, però, che Manuel (Manuel D’Angelo) prema sulla madre affinché restino a Palazzo Palladini. Perché tornare in quella casa brutta quando potrebbero rimanere in un bell’appartamento con terrazza e giardino, circondati da tante persone gentili? Rosa non sa come rispondere e si innervosisce. Rimugina sul fatto che deve tornare per combattere, visto che non può darla vinta ai delinquenti, ma sa anche che convincere Manuel non sarà semplice… Più tardi, comunque, Rosa decide di fare un altro tentativo con toni molto più calmi. Gli spiega che la loro casa non sarà una reggia, ma è piena di ricordi, alcuni dei quali molto belli: soprattutto quelli che riguardano papà Damiano (Luigi Miele). Il piccolo sembra colpito e si lascia convincere. Quando, però, i camorristi li vedono rientrare, capiscono che con Rosa non bastano le minacce. Servono le maniere forti…

Il riassunto della scorsa settimana (dall’11 al 15 marzo)

Mariella è molto premurosa con Guido, ma lui sembra insofferente. Manuela è scossa dalla scoperta della relazione di Niko con Valeria. Rossella beve troppo all’“addio al nubilato” e si lascia andare fino a ritrovarsi molto vicina a Nunzio… E il matrimonio è dietro l’angolo… Serena scopre che Irene utilizzava il vecchio cellulare della madre a sua insaputa e pensa a come metterla in guardia sui rischi di Internet. Ida passa ore piacevoli al Vulcano con Diego nella sua serata libera, ma la sua prolungata assenza non piace a Roberto e Marina.

Le anticipazioni dal 18 al 22 marzo