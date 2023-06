“Un posto al sole”, le anticipazioni: Rossella divisa tra lavoro e amore

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 7 luglio su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Al Caffè Vulcano, Rossella (Giorgia Gianetiempo) commenta l’atteggiamento scostante del primario De Santis (Luigi Di Fiore) con Ada (Annalisa Pennino), l’infermiera con cui ha fatto amicizia. La Graziani si sente continuamente sminuita e ciò le pesa sempre di più. Mentre parlano, arriva Nunzio (Vladimir Randazzo) e non passa inosservato agli occhi di Ada. A Rossella la situazione diverte: appena si ritrova da sola con l’amico, gli dice che ha fatto colpo e che, se vuole, può aiutarlo a combinare qualcosa con l’infermiera. Cammarota è scocciato, ma non dice nulla. Quando una sera le due tornano al locale e Rossella fa delle battutine per far avvicinare Nunzio e Ada, il ragazzo non ci sta e non si fa vedere per tutta la sera. Rossella lo raggiunge in cucina e gli chiede spiegazioni; a sua volta, lui le chiede perché vuole sistemarlo a tutti i costi con la sua amica. Discutendo, i due si ritrovano vicini e faccia a faccia, e il quasi litigio finisce con un appassionato bacio. L’attrazione tra loro è troppo forte!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 26 al 30 giugno)

Tra Marina e Roberto esplode la crisi, ma quando lei già prepara la valigia, lui le dice che le lascia la casa. Ida è nuovamente lì lì per mandare all’aria il piano di Lara. Guido è esasperato da Mariella che continua a pensare che Bufalotto sia Michele, e dunque escogita un modo per metterla a tacere definitivamente. Facendo shopping con Eduardo, Clara inizia a intuire il rispetto e la sospetta disponibilità economica di cui lui gode. Rossella, frustrata dalla decisione di Luca di limitare la sua autonomia in reparto, cerca invano il conforto di Riccardo.

Le anticipazioni dal 3 al 7 luglio