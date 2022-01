“Un posto al sole”, le anticipazioni: Rossella, io sono un uomo sposato

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 14 gennaio su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Riccardo (Mauro Racanati) trova Rossella (Giorgia Gianetiempo) al Caffè Vulcano, ma le dice che è solo di passaggio perché ha un appuntamento con un agente immobiliare, che forse gli ha trovato la casa giusta… Anzi, che ne direbbe di fargli compagnia per darle l’ultima occhiata? Forse lei riuscirà a vedere particolari dell’appartamento che a lui sono sfuggiti… La Graziani, compiaciuta, lo segue. La casa è veramente bella: per lei sta facendo la scelta giusta. Crovi ne è davvero felice, anche perché l’ha già presa! Così Rossella capisce che era tutto programmato e i due si scambiano un bacio. L’atmosfera idilliaca viene interrotta quando Riccardo riceve un messaggio. È Virginia (Desirée Noferini) che lo sta aspettando in ospedale! Che ci fa a Napoli la sua ex? Turbato da questa notizia, Crovi aspetta che Rossella si allontani per andare al lavoro e richiama la Rinaldi invitandola a raggiungerlo a casa, prima che accidentalmente lei e Rossella si incontrino. Dopo un’accesa discussione con Virginia, decisa a riconquistarlo a tutti i costi, Riccardo capisce che non ha scelta: deve confessare a Rossella che lui e Virginia sono ancora sposati…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 3 al 7 gennaio)

Quando Vittorio sa del bacio tra Speranza e Samuel si scopre geloso e tenta di riconquistare la ragazza. Dopo la partenza di Vittorio per Oslo, Speranza vuole fare chiarezza sui propri sentimenti. Guido cerca il perdono di Mariella. Marina e Fabrizio affrontano la nuova crisi del pastificio; la Giordano sospetta che dietro ci sia Lara, ma forse non è solo colpa sua… Riccardo cerca di ricostruire il rapporto con Rossella (a cui Silvia consiglia di dare una nuova chance al medico…). Renato sfida Raffaele a scacchi e rischia un disastro.

Le anticipazioni dal 10 al 14 gennaio