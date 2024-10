“Un posto al sole”, le anticipazioni: Rossella non ha dubbi. Nunzio, invece, sì

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 all’11 ottobre su Rai3 (da lun. a ven. ore 20.50) Gabriella Persiano







Rossella (Giorgia Gianetiempo) è a casa con Nunzio (Vladimir Randazzo) quando i due si lasciano travolgere da un sentimento mai sopito del tutto. Iniziano a baciarsi, ma quando stanno per andare oltre, Silvia (Luisa Amatucci) rincasa e li interrompe. La Graziani si rende conto di essere arrivata nel momento meno opportuno e, quando Cammarota va via, fa due chiacchiere con la figlia. Rossella è ormai convinta: i suoi sentimenti per Nunzio sono solidi, è lui che vuole! Cammarota, intanto, riceve una velata proposta da Diana (Sara Zanier). Gli propone di fermarsi a casa sua di tanto in tanto, visto che dividere il piccolo appartamento con Samuel (Samuele Cavallo) non è il massimo, soprattutto adesso che Piccirillo ha il cuore a pezzi. La proposta non è altro che la volontà di iniziare una convivenza e Nunzio ne rimane colpito. Diana confessa che si sta innamorando di lui e che la storia si sta facendo seria. Nunzio non controbatte e quando rivede Rossella non si lascia andare come l’ultima volta. Ne approfitta, anzi, per dirle che l’ha aspettata tanto in passato, ma che adesso le cose sono cambiate… Per Rossella è una doccia fredda. Cammarota, però, sarà del tutto sincero?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 30 settembre al 4 ottobre)

Manuela si fa assumere al Vulcano, ma presto litiga con Nunzio. Marina è la prima sospettata di un’aggressione. Mariella, sobillata da Bice, sembra determinata a regolarizzare la separazione. Renato non si rassegna all’idea di non essere più presente nella vita di Jimmy. Giulia chiede a Luca di darle una mano al Centro Ascolto. Rosa è sempre più in sintonia con Don Antoine, ma la cosa comincia a essere vista con sospetto. Rossella fa chiarezza sui propri sentimenti. Diana fatica sempre di più a riprendere in mano la propria vita.

Le anticipazioni dal 7 all’11 ottobre