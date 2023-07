“Un posto al sole”, le anticipazioni: Samuel non resiste alle tentazioni

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 20 luglio su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







Settimana corta per la soap: non andrà in onda venerdì 21, ma giovedì 20 c’è puntata doppia. Speranza (Mariasole Di Maio) va da Samuel (Samuele Cavallo) prima di un esame importante: vorrebbe ricevere un “in bocca al lupo” e, soprattutto, riconciliarsi con lui dopo averlo trattato malissimo la sera precedente. Piccirillo è frastornato: ha passato una notte quasi insonne, non sembra sereno. Speranza non può sapere che la lite non c’entra: Samuel ha ceduto alla tentazione di fare sesso con Micaela (Gina Amarante) e ora si sente in colpa! Lo stato confusionale di Piccirillo aumenta quando la Cirillo va a trovarlo e lo stuzzica ancora. Nel frattempo Speranza prende 30 e lode all’esame e vuole festeggiare col fidanzato in una serata romantica. Samuel, ansiosissimo, si confida con Nunzio (Vladimir Randazzo) e questi tenta di farlo riflettere: Speranza è una ragazza meravigliosa, ma basta questo per amarla? Non è che l’indole ribelle di Micaela è più vicina a quella di Piccirillo? Ma Samuel dimentica tutto quando vede Speranza in un sensuale vestitino estivo pronta per la serata.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 10 al 14 luglio)

Giulia propone a Luca di andare a vivere in terrazza con lei; Renato è geloso. Nunzio decide di tenere per sé i sentimenti che prova per Rossella, ma sfoga il nervosismo su Samuel; la Graziani, invece, è confusa e rischia di non essere abbastanza concentrata sul lavoro. Viola dice a Raffaele che ormai la relazione con Eugenio è routine. Rosa ha uno scontro con Eduardo: vorrebbe liberarsi del borsone che lui le ha fatto nascondere. Micaela fa una proposta a Samuel e lui si convince che forse non è tardi per realizzare il suo più grande sogno.

Le anticipazioni dal 17 al 20 luglio