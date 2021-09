“Un posto al sole”, le anticipazioni: Silvia, devi decidere: o me, o Michele

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 20 al 24 settembre su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Michele (Alberto Rossi) è troppo preso dall’imminente presentazione del suo libro per notare che Silvia (Luisa Amatucci) sta uscendo di casa ben vestita e di gran fretta. Mariella (Antonella Prisco), invece, la incrocia e si accorge subito che è particolarmente entusiasta e immagina dove stia andando… Ancora una volta, però, la Graziani tace e scappa: Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) l’aspetta a casa, dove si abbandoneranno alla passione. Quando Silvia sta per andarsene, però, lui si incupisce e le chiede quando chiarirà le cose col marito: lei glissa, non è riuscita a trovare il momento giusto… Il giorno dopo la donna nota che il tavolo di Giancarlo è vuoto e quindi, per capire, si presenta dall’amante con un vassoio di dolci e mille scuse. Ma ancora non s’è decisa a parlare col marito. La situazione cambia a cena: Michele racconta a Silvia le ultime buone notizie sul libro, per esempio la presentazione nella trasmissione di Vittorio (Amato D’Auria), ma lei si limita ad annuire, così lui capisce che qualcosa non va.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 13 al 17 settembre)

Marina è turbata dal modo in cui Fabrizio sta reagendo alla polemica scoppiata sui social per il suo spot: è nervoso, aggressivo e beve più del solito. Filippo non sa se lasciarsi attrarre da Viviana o “ritrovare” il filo della sua vita con Serena. Renato sente il fiato della polizia sul collo e cerca un avvocato; in più, qualcuno di vicino a Susanna inizia a dubitare della sua estraneità all’aggressione. Rossella fatica sempre di più a gestire il rapporto con Riccardo. Niko potrebbe ricevere una informazione importante su Susanna.

Le anticipazioni dal 20 al 24 settembre