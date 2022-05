“Un posto al sole”, le anticipazioni: Silvia e Giancarlo di fronte al futuro

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 9 al 13 maggio su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) entra al Vulcano a un orario insolito: deve parlare con Silvia (Luisa Amatucci) al più presto. La Graziani è nervosa: ha appena discusso con Michele (Alberto Rossi) su come lei si rapporta con Rossella (Giorgia Gianetiempo), e la cosa non le è piaciuta per niente, soprattutto perché sta faticando tanto per ricucire con la figlia. Giancarlo dunque le dice che gli hanno offerto un avanzamento di carriera, ma per averlo deve trasferirsi a Bari. Che ne sarà di loro? Silvia non sa rispondere e Giancarlo stesso trae le conclusioni: per lei non sarebbe fattibile, perché a Napoli c’è il Caffè Vulcano e, soprattutto, c’è Rossella… Come ha potuto solo pensare di accettare quel lavoro? Quando la Graziani intuisce che è disposto a rinunciare per lei, cerca di dissuaderlo. Potrebbero vedersi nei fine settimana, nelle vacanze… Però, quando poi Silvia si confida con Mariella (Antonella Prisco), l’amica le insinua un dubbio: non è che non vuole che Giancarlo rinunci perché sente che la loro storia non può durare?

Lara svela a Fabrizio la verità sui sentimenti di Marina nei confronti di Roberto, così è crisi totale in casa Rosato-Giordano. Se Roberto si tira fuori dalle imprese Petrone, Marina cerca comunque di non assecondare il suo amore per lui. Raffaele si sente sempre più lontano da Ornella e cerca nuova compagnia: è la fine di tutto? Alberto fa una sorpresa a Clara e la lascia senza parole. Rossella cerca di riavvicinarsi a Riccardo; Michele, invece, inizia ad avere dubbi su di lui. Guido pensa che Sarti tradisca Cerruti.

