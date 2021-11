“Un posto al sole”, le anticipazioni: Silvia e Michele si dicono addio

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 29 novembre al 3 dicembre su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) comunicano a Rossella (Giorgia Gianetiempo) di aver preso una sofferta, ma inevitabile decisione: si separeranno. Per la ragazza è un fulmine a ciel sereno. Pensava che le cose fra i genitori fossero migliorate, vedeva un barlume di speranza… E invece adesso apprende che è la fine. Non è che la sua decisione di continuare il tirocinio a Milano potrebbe aver contribuito ad accentuare la crisi? Michele la rassicura: lei non c’entra. È solo che lui e Silvia non sono riusciti a ricucire il rapporto. Rossella è emotivamente scossa e, se al lavoro finge indifferenza, in casa i nervi vacillano. Quando trova il padre al pc in cerca di un alloggio, la ragazza perde le staffe. Alla prima occasione rinfaccia alla madre di essere lei la causa della separazione: se qualcuno deve lasciare la casa, è Silvia e non Michele! Oltretutto lei un posto ce l’ha: dall’uomo con cui ha una relazione. Le parole della figlia arrivano sulla Graziani pesanti come pietre.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 22 al 26 novembre)

Nunzio torna a Napoli per stare al capezzale di Chiara, coinvolta in un tremendo incidente d’auto. Niko vuole assumere Alberto come collaboratore allo studio, ma Renato non ci sta. Filippo, recuperata la memoria, si gode momenti spensierati con la famiglia. Michele cerca di convincere Rossella a proseguire la sua formazione anche lontano da Napoli e da Riccardo. Silvia viene inaspettatamente contattata da Giancarlo e Michele capisce che la moglie gli nasconde qualcosa. Mariella impone a Guido di pensare al futuro di Lollo.

Le anticipazioni dal 29 novembre al 3 dicembre