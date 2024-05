“Un posto al sole”, le anticipazioni: Silvia sente la forza del vero amore

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 6 al 10 maggio su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 20.50) Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) organizza una sorpresa a Silvia (Luisa Amatucci): per il viaggio di nozze la porterà a Bangkok, sul set del suo film preferito. Quando ne parla alla futura consorte al Caffè Vulcano, tutti notano che Silvia non è particolarmente entusiasta. È Mariella (Antonella Prisco) a parlare con l’amica e a farla riflettere su cosa voglia veramente. Il giorno dopo, mentre Giancarlo le prepara con amore la colazione, la Graziani accende la radio e ascolta Michele (Alberto Rossi) che durante la sua trasmissione paragona l’amore vero alla città preferita: per quanto si possa conoscerla, si possono scoprire sempre nuovi posti o vedere luoghi conosciuti in modo diverso. Silvia è colpita da queste parole… E Giancarlo nota che c’è qualcosa che non va: lei non è felice, e dunque lui deve lasciarla libera di scegliere. Istintivamente Silvia esce di casa e inizia a camminare finché non incrocia Michele. I due si abbracciano, si baciano e tornano a casa insieme. La felicità, però, s’interrompe bruscamente il giorno dopo. Una telefonata li avvisa che a Rossella (Giorgia Gianetiempo) è successo qualcosa di molto brutto…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 29 aprile al 3 maggio)

Claudia Costa torna a Napoli per girare uno spot. Nunzio è ancora in pena per Diana. Dopo un’accesa discussione tra Ferri e Ida, Marina cerca un alleato in Raffaele per non far precipitare gli eventi, ma la mossa crea inattese tensioni familiari al portiere. Damiano è colpito da un’accusa infamante ed è costretto a dimostrare la propria innocenza. Guido è preso dall’incontro inaspettato con Claudia e Mariella fa una figuraccia per gelosia. Manuela chiede un parere legale a Niko sul progetto del parco archeologico per bambini.

Le anticipazioni dal 6 al 10 maggio