“Un posto al sole”, le anticipazioni: Silvia va al cinema con una speranza…

Silvia (Luisa Amatucci) si era illusa che la crisi con Michele (Alberto Rossi) fosse superata. Lui aveva ripreso entusiasmo dopo aver trovato finalmente un lavoro come docente in un corso di giornalismo online. Al ritorno dal primo giorno di insegnamento, però, Michele è di nuovo nervoso: insegna a gente poco interessata, non stimolante… Silvia cerca invano di sdrammatizzare: Michele è stizzito e torna fuori. Dopo aver tentato di chiamarlo al cellulare, Silvia gli lascia un bigliettino ed esce: l’unica cosa che può risollevarla è A qualcuno piace caldo, il suo film preferito riproposto al cinema proprio quel pomeriggio. In cuor suo la Graziani spera di trovare in sala Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi), il cliente del Vulcano che da un po’ le fa la corte e le aveva proposto di rivedere insieme la commedia. Quando si spengono le luci, Giancarlo appare all’improvviso e i due passano un pomeriggio all’insegna di quella leggerezza che Silvia in casa non trova più.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 10 al 14 maggio)

Pietro scopre una “cimice” nel suo appartamento e pensa subito che sia opera di Franco, che vuole scoprire qualcosa sui sabotaggi ai Cantieri. Persi il lavoro e la possibilità di pagare gli alimenti a Clara, Alberto cade in un baratro. Mariella tenta di far riavvicinare Cerruti alla sorella Bice. Silvia riceve avances sempre più frequenti da un cliente del Caffè Vulcano. Bianca si mostra ostile con Irene, appena tornata da Berlino, e Giulia cerca di capirne le ragioni. Renato è preoccupato per Niko e vuole scuoterlo.

Le anticipazioni dal 17 al 21 maggio