“Un posto al sole”, le anticipazioni: Speranza, non perdere un’occasione così!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 14 al 18 giugno su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Mariella (Antonella Prisco) invidia le premure di Samuel (Samuele Cavallo) per Speranza (Mariasole Di Maio). Il ragazzo le dedica canzoni, le porta la colazione, cerca di organizzare uscite che la farebbero felice… La Autieri rosica, constatando come Guido (Germano Bellavia) non sia romantico, o almeno non più! Speranza, per altro, non sembra felice. La zia nota che la ragazza non ha neanche assaggiato il croissant integrale, il suo preferito, portato da Piccirillo. Come mai? Non capisce quanto è fortunata? Incalzata, Speranza si sbottona: a lei piace un altro ragazzo! Mariella cerca di saperne di più, ma Speranza non vuole rivelare il nome, e dice, mentendo, che il suo amore non vive a Napoli e la zia non lo conosce. Un amore a distanza a quanto pare non ricambiato, sintetizza Mariella, che consiglia a Speranza di lasciare perdere: il “bello e impossibile” piace a tutte, a una certa età, ma poi le cose che contano sono altre, e dovrebbe tenersi stretto uno come Samuel. Speranza non è indifferente ai consigli della zia e decide di dare una possibilità al romantico Piccirillo.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 7 all’11 giugno)

Roberto Ferri scopre che Lara incontra Pietro di nascosto e sospetta che faccia il doppio gioco. Michele è sempre più frustrato dalla sua situazione lavorativa. Alberto si illude di poter mettere le cose a posto con Clara, ma il legame della ragazza con Patrizio è ormai forte. Raffaele tira dalla sua parte il condominio nella guerra contro Renato e il suo drone. Giancarlo si fa avanti con Silvia e i due decidono di bissare il pomeriggio al cineforum. Tornato a Napoli, Fabrizio si ritrova a “gestire” una Marina più scatenata che mai.

Le anticipazioni dal 14 al 18 giugno