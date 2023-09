“Un posto al sole”, le anticipazioni: tanti auguri nonno Renato!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 al 6 ottobre su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 19.50) Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Renato (Marzio Honorato) arriva allo studio di Niko (Luca Turco) per dargli una mano. Poggi si dà alle pulizie e inizia a riempire scatoloni di documenti ormai scaduti, commentando il contenuto con il figlio. Niko, impossibilitato a lavorare con serenità, all’ennesimo commento su quel vecchio cliente che il padre gli ha presentato, sbotta. Da quando non c’è più Raffaele (Patrizio Rispo) Renato non sa con chi passare le giornate. Solo che in studio c’è bisogno di tranquillità e non di perdersi in chiacchiere inutili. Poggi dà dell’ingrato al figlio e se ne va stizzito. Andrà a fare due chiacchiere con Otello (Lucio Allocca), tanto, alla fine, sono i veri amici quelli che contano. Niko si pente, soprattutto quando, più tardi, Giulia (Marina Tagliaferri) gli ricorda che è la festa dei nonni! Come avrà fatto a dimenticarsene? Per farsi perdonare, il giovane Poggi fa una sorpresa a nonno Renato, facendosi trovare con Jimmy (Gennaro De Simone) al Caffè Vulcano. E le sorprese non sono finite: Bianca è in videochiamata per fare gli auguri al suo amato nonno.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 25 al 29 settembre)

Nunzio cerca di stordirsi per non pensare a Rossella e alle imminenti nozze della ragazza con Riccardo. Alberto continua a corteggiare Diana la quale decide di metterlo alla prova e far venire fuori la sua vera natura. Ferri si fa convincere da Marina a denunciare Lara. Giulia, grazie all’aiuto di Raffaele, è pronta ad affittare una stanza della Terrazza attraverso un sito specializzato. Rosa è contenta di poter prendere il posto di Raffaele nella portineria di Palazzo Palladini, ma continua a essere angosciata per Damiano.

Le anticipazioni dal 2 al 6 ottobre