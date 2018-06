«Un posto al sole», le anticipazioni: Tanti piccoli… problemi di cuore

10 Giugno 2018 | 12:21 di Redazione Sorrisi

Il riassunto della scorsa settimana (dal 4 all’8 giugno)

Alberto, insieme con alcuni operai, occupa i Cantieri. Tuttavia Ferri e Marina riescono a fermare la protesta. Intanto Elena denuncia Enriquez. Anita, dopo la disintossicazione, tenta di riprendere in mano la propria vita. Si rende però conto che non è un’impresa facile. Guido inizia ad avvertire il peso della solitudine tanto da convincere Silvia a parlare con Mariella. Franco, in procinto di prestare dei soldi a Grimaldi, teme che possano servirgli per fuggire e ci ripensa. Viola decide di tornare finalmente a Torino, ma Eugenio nasconde qualcosa.

Le anticipazioni dall’11 al 15 giugno

● Mariella , convinta da Silvia a dare un’altra possibilità a Guido, trova l’ex a letto con Cinzia e le crolla il mondo addosso.

● Veronica è sempre più autoritaria. Così Marina comincia a sentirsi con le spalle al muro.

● Luca dice ad Anita che vuole lasciare l’Italia prima dell’inizio del nuovo processo. La figlia è decisa a fuggire con lui.

● Alberto, dopo una serata in compagnia di Valerio Viscardi, scopre che l’uomo, odia la sorella Veronica.

● Andrea è preoccupato per gli esami di terza media di Alice.