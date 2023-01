“Un posto al sole”, le anticipazioni: terribile menzogna

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 9 al 13 gennaio su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Marina (Nina Soldano) fa rientrare Elena (Valentina Pace) da Londra per un grosso problema familiare. Alice (Fabiola Balestriere), infatti, ha raccontato alla nonna di essere scampata a un tentativo di violenza sessuale da parte di Nunzio (Vladimir Randazzo). I lividi che la ragazza ha sui polsi ne sono la prova! Quando rientra a Palazzo Palladini, Elena trova Marina e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) furiosi. Ferri è pronto a sporgere denuncia contro il figlio di Boschi. La Giordano, invece, ha sempre avuto una buona opinione di Cammarota e non riesce a capire come possa essere successa una cosa tanto brutta, anche se non mette in dubbio le parole della nipote. Solo Elena, che conosce bene fin dove può spingersi la figlia con le bugie, chiede esplicitamente ad Alice di raccontare la verità. La ragazza, che si è procurata gli ematomi da sola e vuole solo vendicarsi di Nunzio per non aver lasciato Chiara (Alessandra Masi), insiste con la sua versione dei fatti.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 al 6 gennaio)

Salvatore va alla cena di Capodanno da Mariella: lo attendono sorprese. La prima è che tra gli invitati c’è Castrese… Alberto scopre che Niko sta seguendo la questione dei gioielli di famiglia che Lia vuole recuperare: la questione si complica. Viola sente deteriorarsi il rapporto con Eugenio e si ritrova sempre più vicina a Damiano. Mariella aiuta Speranza spiazzata dalla intraprendenza di Micaela con Samuel. Rosa riceve una notizia che potrebbe rivelarsi pessima per il futuro suo e del piccolo Manuel.

Le anticipazioni dal 9 al 13 gennaio