“Un posto al sole”, le anticipazioni: torna Susanna e Jimmy è felice

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 1° al 5 marzo su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45







Al piccolo Jimmy (Gennaro De Simone) viene assegnato un compito scolastico particolare: in vista dell’8 marzo, Festa della Donna, deve intervistare una donna che per lui rappresenti un modello di intraprendenza ed emancipazione. Il piccolo stupisce nonno Renato (Marzio Honorato) per la sua competenza sul tema e le domande di approfondimento sul maschilismo che ancora si trova nella società. Renato gli suggerisce di parlare con nonna Giulia (Marina Tagliaferri) o zia Angela (Claudia Ruffo), donne in gamba che si sono dedicate molto al prossimo. Jimmy ha un’altra idea: vuole intervistare Susanna (Agnese Lorenzini), l’ex fidanzata di papà Niko (Luca Turco), alla quale è rimasto molto affezionato. Niko rimane spiazzato. I rapporti con la Picardi non sono rimasti idilliaci, ma per amore del figlio la contatta. Susanna lo raggiunge allo studio e i due riescono a parlare senza sentimenti di rancore. Quando Jimmy la vedrà arrivare a casa, farà i salti di gioia!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 22 al 26 febbraio)

Per paura di far brutta figura con la famiglia di Bruno, Cerruti chiede a Mariella di sostituirsi a Bice alla cena a casa del fidanzato. Michele fa scarcerare Emil: è convinto che sia innocente; la cosa, però, non va giù a Silvia. Nunzio mente a Franco per partecipare a una partita di poker dove spera di recuperare il denaro per tirarsi fuori dai guai. Roberto sembra aver trovato una risposta alle richieste degli operai, ma non tutto andrà secondo i piani. Clara incontra per caso Alberto e Barbara insieme: tra le due donne c’è fortissima tensione.

Le anticipazioni dal 1° al 5 marzo

● Franco recupera i soldi per estinguere il debito di Nunzio e toglierlo dai guai.

● Patrizio bacia Clara, e subito dopo si sente confuso anche su ciò che prova per Rossella.

● Bice dà a Guido e Mariella una versione sull’esito della cena a casa di Bruno molto diversa da quella data da Sasà.

● Rossella finisce la tesi e la consegna al professor Volpicelli, ma si scontra con una cocente delusione.

● Filippo tenta ancora una volta di mettere in guardia Roberto Ferri nei confronti di Lara.